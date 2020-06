Bayern je „Geister-Meister“, titul oslavoval bez piva i fanúšikov

TASR

Od sezóny 2011/2012, keď Bundesligu ovládla Borussia Dortmund, nepozná najvyššia nemeckého futbalová súťaž iného majstra ako je mníchovský Bayern.

Tréner Bayernu Mníchov Hansi Flick — Foto: TASR/AP

Brémy 17. júna (TASR) - Bavori spečatili zisk ôsmeho titulu v sérii v utorok večer, keď vydreli na pôde Werderu Brémy výhru 1:0.

„Ukázali sme, že sme najlepší tím v Nemecku," vyhlásil Robert Lewandowski, ktorý strelil jediný gól v dueli 32. kola. Poľský kanonier sa po pase Jeromea Boatenga šikovne vyhol ofsajdu a po rýchlom spracovaní lopty prekonal Jiřího Pavlenku.

Tvrdý boj o víťazstvo

V závere sa však Bayern triasol o víťazstvo po tom, čo v 79. minúte musel ísť po druhej žltej karte predčasne pod sprchy obranca Alphonso Davies. Brémam sa však už nepodarilo vyrovnať, hlavičku Juju Osaka v 90. minúte bravúrne vyrazil Manuel Neuer.

„Museli sme o víťazstvo tvrdo bojovať,“ priznal útočník Bayernu Thomas Müller. „Aby sme túto trofej získali, museli sme skutočne dlho bojovať. V závere nám prialo aj šťastie,"“zdôraznil Lewandowski, ktorý dosiahol už svoj 31. ligový gól v sezóne a mieri za piatym titulom najlepšieho bundesligového strelca.

Rekordný 30. titul

Zverencov trénera Hansiho Flicka nezastavila vo víťaznom ťažení ani koronavírusová pauza. Sériu výhier natiahli na 11 zápasov a dve kolá pred koncom súťaže majú na čele tabuľky 10-bodový náskok pred druhou Borussiou Dortmund.

Tá má síce k dobru stredajší domáci duel proti Mainzu, no ak by ho aj vyhrala, skresala by manko iba na nedostihnuteľných sedem bodov. Bayern si zabezpečil rekordný 30. titul, hráči si ho však nemohli vychutnať s fanúšikmi.

Po bundesligovom reštarte a opatreniach súvisiacich s pandémiou chýbajú na tribúnach diváci. „Oslavovať titul bez fanúšikov je trochu komplikované. Na štadióne chýba potrebná atmosféra a ešte čosi iné. Nie motivácia, ale divácka vášeň,“ citovala Lewandowského agentúra AP.

Oslava bez piva

Sledujúc oslavy pred prázdnymi tribúnami dali nemecké médiá šampiónovi prívlastok „Geister-Meister“, teda „Šampión duchov“. Hráči si museli odpustiť aj tradičné spŕšky pivom, ktoré tiež zakázali. „Bol by som šťastný, ak by sa tento rok vôbec nekonali,“ povedal s úsmevom Flick.

Vzhľadom na prísne opatrenia sa nebude môcť konať ani víťazný marš ulicami Mníchova či tradičná prezentácia trofeje pred fanúšikmi pred mestskou radnicou. „Rešpektujeme všetky tradície, nanešťastie sú však takéto akcie v súčasnosti nemysliteľné,“ povedal starosta Mníchova Dieter Reiter.

Bayern je v hre o triple

Flick získal ligový titul hneď vo svojej prvej sezóne na striedačke Bayernu, na ktorej vymenil v novembri odvolaného Nika Kovača. Bývalý reprezentačný asistent má šancu získať v tomto ročníku s mužstvom treble, Bayern útoční aj na Nemecký pohár a stále je v hre o titul v Lige majstrov.

V pohárovom finále sa 4. júla stretne s Bayerom Leverkusen a v LM má po triumfe 3:0 v prvom osemfinálovom zápase na pôde Chelsea nakročené do štvrťfinále. „Toto je Bayern Mníchov,“ vyhlásil Flick. „Naše ciele sú vždy tie najvyššie. Dosiahli sme teraz náš prvý cieľ, ďalším je zisk pohára a potom Liga majstrov. Nedá sa však všetko naplánovať.“