Monika Hanigovská

Adriana Sklenaříková nezabúda, odkiaľ prišla: Priznala, že s Ninou sa rozpráva po slovensky

Obľúbená modelka nezabúda na svoju rodnú reč. Napriek tomu, že ju od rodnej zeme delí veľká diaľka, so svojou dcérou sa rozpráva aj po slovensky.

Adriana Sklenaříková s rodinou. — Foto: Instagram/ohanianaram

MAROKO 17. júna - Slávna slovenská modelka len nedávno ukázala svoju rozkošnú dcérku Ninu, ktorá rastie ako z vody. V týchto dňoch prezradila o svojom vytúženom dievčatku viac pre francúzsky portál PurePeople.

Adriana Sklenaříková, ktorá si inak svoje rodinné súkromie stráží, tak na chvíľku pootvorila dvere a dovolila verejnosti nahliadnuť do fungovania svojej rodiny. Prezradila aj to, že nezabúda na svoju rodnú reč a s malou Ninou sa rozpráva aj po slovensky.

Zdatná na jazyky

Adriana vychováva svoju Ninu s manželom Aramom Ohanianom v Maroku, kde jej muž úspešne podniká. „Ja sa s Ninou rozprávam po slovensky, jej otec po francúzsky, jej pestúnka po anglicky a celý svet sa jej tu prihovára po arabsky. Takže sa už chytá vo všetkých jazykoch,“ prezradila Slovenka pre spomínaný francúzsky portál.

Dievčatko, ktoré sa ničoho nebojí

Ako priznala Adriana, dcérka je od mala veľmi odvážne dievčatko. „Absolútne si dôveruje. Dúfam, že si túto vlastnosť udrží. Ničoho sa nebojí…Niekedy kráča so zatvorenými očami, až kým do niečoho nenarazí. Moja dcéra je bojovníčka!“ uzatvára so smiechom Adriana.

Dlho mala probémy s otehotnením

Hoci Adriana dlho nevedela otehotnieť a mala ťažkosti, vytúžené bábätko prišlo na svet 17. augusta 2018. Ako sama tvrdí, malá Nina pre ňu znamená zmysel života. Malá princezná rastie nepochybne do krásy. Ninka sa najviac podobá na svojho otca Arama, z čoho sa modelka veľmi teší. Pri pohľade na ňu tak vždy vidí aj svojho milovaného manžela.