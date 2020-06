TASR

Dnes o 09:22 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Prestavba haly v Seattli mešká, plány na vstup klubu do ligy to neohrozuje

Rekonštrukcia hokejovej haly v Seattli mešká o niekoľko mesiacov, no mala by sa aj s rezervou stihnúť dokončiť včas pred štartom sezóny 2021/2022.

Ilustračné foto — Foto: Facebook/NHLSeattle

Seattle 17. júna (TASR) - Rekonštrukcia hokejovej haly v Seattli mešká o niekoľko mesiacov, no mala by sa aj s rezervou stihnúť dokončiť včas pred štartom sezóny 2021/2022. V nej sa plánuje vstup nového klubu do zámorskej NHL.

V meste na severozápadnom pobreží USA rekonštruujú starú KeyArenu, v ktorej bude hrať expanzný tím NHL. Ako uviedol prezident klubu Tod Leiweke, pôvodný plán bol dokončiť halu do júna 2021, no niekoľko komplikácií spojených s pandémiou koronavírusu spôsobilo oddialenie prestavby, s ktorou by mali podľa najnovších odhadov finišovať neskôr v lete.

Problém pre klub WNBA

Sezóna v NHL zvyčajne štartuje na začiatku októbra. „Vyskytli sa problémy s dodávateľmi. Meškanie je absolútne minimálne. Nebude to presne podľa harmonogramu, ale ani oveľa neskôr za stanoveným dátumom,“ citovala Leiwekeho agentúra AP.

Zatiaľ nie je známe, či Seattle bude môcť hostiť expanzný a vstupný draft v roku 2021. Meškajúca rekonštukcia však zrejme spôsobí, že klub basketbalovej ženskej WNBA Seattle Storm bude musieť začať sezónu 2021 v inej hale. Klub zo Seattlu ešte stále neoznámil svoj názov, podľa Leiwekeho na to "nie je teraz vhodný čas".