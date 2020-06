TASR

Slovenskí volejbaloví kadeti, kadetky aj juniorky získali definitívu postupu na ME

Ilustračné foto — Foto: pexels.com/Derick Santos

Bratislava 16. júla (TASR) - Tri slovenské mládežníčke reprezentácie vo volejbale získali definitívne potvrdenie, že sa stali účastníkmi majstrovstiev Európy. Dôvodom je, že Európska volejbalová federácia (CEV) zrušila pre pandémiu koronavírusu zvyšné kvalifikačné turnaje.

Na kontinentálnom šampionáte sa v prípade ich konania predstaví slovenské družstvo kadetiek do 17 rokov, kadetov do 18 rokov aj junioriek do 19 rokov. Kadetky si stihli vybojovať postup ešte v januári na kvalifikačnom turnaji v Chorvátsku.

Postúpili na základe rebríčka

Kadeti a juniorky postúpili na základe rebríčka, ktorý sa stal po zrušení kvalifikácií rozhodujúcim kritériom. „Rozhodnutie CEV v tejto situácii považujeme za zodpovedné a správne. V prípade, že sa tieto šampionáty budú konať, určite využijeme možnosť štartovať medzi európskou elitou a našim družstvám zabezpečíme v rámci prípravy čo najlepšie podmienky,“ povedal Tomáš Singer zo Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) poverený medzinárodnou agendou.

Tohtoročné mládežnícke šampionáty sa pôvodne mali konať v júli, auguste a úvode septembra, pravdepodobný je ich odklad na neskoršie termíny. Na základe rozhodnutia Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB) sa šampionáty musia uskutočniť do 31. decembra 2020. Definitívny verdikt o ich osude má CEV oznámiť do 15. júla. Informácie pochádzajú z oficiálnej stránky SVF.