TASR

Dnes o 08:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní Česi sa v boji o ME 2022 na Slovensku a Maďarsku stretnú aj s Ruskom

Úradujúci olympijskí šampióni i majstri sveta Dáni sa v záverečnej fáze kvalifikácie ME 2022 hádzanárov stretnú v 7. skupine so Severným Macedónskom, Švajčiarskom a Fínskom.

Na snímke predseda správnej rady organizačného výboru EHF EURO 2022 pre Slovensko Igor Nemeček — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Viedeň 17. júna (TASR) - Úradujúci olympijskí šampióni i majstri sveta Dáni sa v záverečnej fáze kvalifikácie ME 2022 hádzanárov stretnú v 7. skupine so Severným Macedónskom, Švajčiarskom a Fínskom. Česi nastúpia v 3. skupine aj proti Rusku a Ukrajine. Rozhodol o tom utorňajší žreb vo Viedni. Šampionát budú spoločne hostiť Slovensko a Maďarsko, obe krajiny majú ako organizátori istú účasť na ME.

Žreb sa mal pôvodne uskutočniť ešte v apríli v Pezinku, napokon ho pre pandémiu koronavírusu odložili a prebehol v sídle Európskej hádzanárskej federácie (EHF) vo Viedni. Spolu 32 krajín rozdelil do ôsmich kvalifikačných skupín, v ktorých sa bude bojovať o 20 miesteniek na ME. Postup si zabezpečia prvé dva tímy z každej z nich a štyri najlepšie mužstvá z tretích miest. Kvalifikácia odštartuje v novembri tohto roka a vyvrcholí 2. mája 2021.

Istota štartu aj pre Španielov a Chorvátov

Okrem Slovenska a Maďarska majú istotu štartu aj obhajca titulu Španielsko a finalista uplynulých ME Chorvátsko. Tieto štyri tímy budú hrať namiesto kvalifikácie EURO Cup systémom každý s každým doma i vonku.

Európsky šampionát odohrajú od 13. do 30. januára 2022. Dejiskami slovenskej časti šampionátu budú Bratislava (ZŠ Ondreja Nepelu) a Košice (Steel Aréna), v Maďarsku mestá Budapešť, Szeged a Debrecín. Dve šesťčlenné štvrťfinálové skupiny sa uskutočnia v Budapešti a Bratislave.

Základnú skupinu odohráme v Košiciach

Slovenský tím odohrá základnú skupinu v Košiciach. Na ME 2022 sa druhýkrát v histórii predstaví 24 účastníkov. Turnaj vyvrcholí záverečnými duelmi v Budapešti. Celkovo bude na programe 65 stretnutí - 30 na Slovensku a 35 v Maďarsku.

„Veríme, že šampionát po tridsiatich rokoch na Slovensku bude úspešný nielen po organizačnej, ale aj športovej stránke a slovenský tím dosiahne dobrý výsledok. Pre nás je hlavné to, aby sa prebojoval zo základnej skupiny z Košíc do nadstavbovej skupiny v Bratislave," povedal v priamom prenose RTVS zo žrebu predseda predstavenstva organizačného výboru ME 2022 Igor Nemeček.

„Postúpiť do nadstavbovej časti šampionátu by bol pre nás veľký úspech. Momentálne budujeme tím, ktorý by tento sen mohol dokázať pretaviť do reality," doplnil prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša.

Slovenskí hádzanári naposledy štartovali na záverečnom turnaji ME ešte v roku 2012 v Srbsku, kde obsadili 16. miesto.