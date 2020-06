TASR

Dnes o 08:23 čítanie na minútu 0 zdieľaní US Open sa bude konať v pôvodnom termíne, v stredu zverejnia detaily

Tenisový US Open v New Yorku sa uskutoční v pôvodnom termíne (31. augusta - 13. septembra).

Kanadská tenistka Bianca Andreescuová pózuje s trofejou po jej výhre nad Američankou Serenou Williamsovou vo finále US Open 2019 — Foto: TASR/AP

New York 16. júna (TASR) - Tenisový US Open v New Yorku sa uskutoční v pôvodnom termíne (31. augusta - 13. septembra). Newyorský guvernér Andrew Cuomo dal grandslamovému turnaju zelenú. Podujatie sa bude konať bez prítomnosti fanúšikov, v stredu organizátori zverejnia detaily.

Cuomo v utorok oznámil, že koncom augusta príde k uvoľneniu opatrení prijatých na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. V štáte New York sa tak budú môcť konať veľké športové podujatia vrátane US Open. Oficiálne stanovisko, či sa turnaj uskutoční, mali organizátori a následne aj mužské a ženské tenisové asociácie ATP a WTA oznámiť 17. júna.

„Sme nadšení, že v New Yorku sa od 31. augusta do 13. septembra bude môcť uskutočniť US Open. Turnaj sa bude konať bez divákov, no fanúšikovia ho uvidia v televízii a to je lepšie ako nič. Tenisové orgány budú musieť prijať výnimočné bezpečnostné a hygienické opatrenia," citovala agentúra AP slová Cuoma, ktoré odzneli na brífingu v meste Albany

Prísne hygienické opatrenia

Na vyhlásenie Cuoma zareagoval generálny riaditeľ Americkej tenisovej asociácie (USTA) Mike Dowse. Potvrdil, že do newyorského centra Billie Jean Kingovej presunú aj tradičný augustový turnaj WTA a ATP v Cincinnati. „Cítime obrovskú zodpovednosť za to, že usporiadame jedno z prvých globálnych športových podujatí v čase pandémie koronavírusu. Verím, že tieto výzvy zvládneme,“ uviedol Dowse.

Mnoho hráčov zaujalo k usporiadaniu US Open v čase pandémie koronavírusu negatívny postoj. Nevôľu štartovať na ňom prejavili líder svetového rebríčka ATP Srb Novak Djokovič, obhajca titulu Španiel Rafael Nadal i ženská svetová dvojka Rumunka Simona Halepová. Organizátori navrhujú zaviesť prísne hygienické opatrenia, ktoré zahŕňajú každodenné testy na COVID-19, či účasť iba jedného člena realizačného tímu.