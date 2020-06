Premier League reštartuje duel nováčikov, Liverpool čaká derby

TASR

Za štandardných okolností by konfrontácia Aston Villy a Sheffieldu United nepútala veľkú pozornosť futbalových fanúšikov.

Londýn 16. júna (TASR) - Za štandardných okolností by konfrontácia Aston Villy a Sheffieldu United nepútala veľkú pozornosť futbalových fanúšikov. Stredajší vzájomný duel dvoch nováčikov je však prvý v anglickej Premier League po vyše trojmesačnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu a to celú situáciu mení.

V tábore oboch aktérov túto skutočnosť vnímajú ako vynikajúcu príležitosť ukázať sa pred celým svetom, keďže o duel 17. a 9. tímu tabuľky je veľký záujem televíznych spoločností. V birminghamskom Villa Parku sa začne hrať o 19.00 SELČ, o 21.15 SELČ si v ďalšej dohrávke 28. kola druhý tím tabuľky Manchester City zmeria sily s deviatym Arsenalom Londýn.

Tešia sa fanúšikovia po celom svete

„Prvý zápas po takej dlhej prestávke bude trochu iný. Nedá sa nevnímať obrovský záujem ľudí a všeobecný vzruch, ktorý sa točí okolo nášho zápasu s Aston Villou. Vlani by bol ozdobou The Championship (2. liga - pozn. red.) a v tejto sezóne by v Premier League rozhodne nepatril medzi tie atraktívne. Lenže teraz sa na neho fanúšikovia na celom svete tešia a my ich nechceme sklamať. Pokúsime sa predviesť šou, ktorá sa im bude páčiť,“ vyhlásil na tlačovej konferencii kormidelník Sheffieldu United Chris Wilder.

Jeho tím je ako nováčik veľké prekvapenie doterajšieho priebehu súťaže a zo siedmej priečky má reálnu šancu zabojovať o miestenku v budúcoročnej edícii Ligy majstrov, respektíve Európskej ligy.

Tretia veľká liga, ktorá sa vracia

Najvyššia anglická súťaž je z najväčších európskych líg po Bundeslige a La Lige tretia, ktorá hlási návrat do ostrého diania. Taliansku Serie A reštartujú o tri dni neskôr, francúzsku Ligue 1 oficiálne ukončili 30. apríla. Premier League prerušili 13. marca, do jej konca zostáva bez dvoch dohrávok deväť kôl.

Tabuľku vedie FC Liverpool s obrovským 25-bodovým náskokom pred Manchestrom City. Miesta zaručujúce účasť v novom ročníku Ligy majstrov držia ešte tretí Leicester City a štvrtá Chelsea Londýn. Posledný je Norwich City, kde v rámci hosťovania z Herthy Berlín pôsobí slovenský reprezentačný stredopoliar Ondrej Duda. V pásme zostupu sú ešte Aston Villa a AFC Bournemouth.

Liverpoolske derby

Premier League od piatka do pondelka ponúkne kompletný program 30. kola, v ktorom suverénny Liverpool nastúpi v mestskom derby na pôde Evertonu a Tottenham Hotspur privíta Manchester United. V relatívne pokojnom strede tabuľky sa nachádza Newcastle United so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom, od pásma zostupu delí „straky“ osem bodov, ešte ďalej však majú od európskych pohárov.

Futbalistov Liverpoolu delia od zisku prvého anglického titulu od roku 1990 dve víťazstvá. Oslavovať by teoreticky mohli už v stredu 24. júna v druhom vystúpení po obnovení sezóny na svojom štadióne proti Crystal Palace. Podľa nemeckého kouča Jürgena Kloppa bola futbalová prestávka bezprecedentne dlhá a hráči sa už tešia na reštart.

„Doteraz nikdy v našich životoch sme nezažili deväť týždňov bez futbalu. Uvidíme, ako sa pauza odrazí na výkonnosti jednotlivých tímov. My robíme maximum pre to, aby sme na nedeľný zápas s Evertonom boli pripravení čo najlepšie.“

