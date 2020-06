TASR

Dnes o 16:15 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Petržalka opäť pomáha učiteľom, prenajala im deväť nových bytov

Bratislavská Petržalka prenajala deväť svojich nových bytov učiteľom základných a materských škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 16. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka prenajala deväť svojich nových bytov učiteľom základných a materských škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Aj takto chce mestská časť motivovať pedagogických zamestnancov jej školských a predškolských zariadení.

Prví nájomníci by sa mali do jednoizbových a dvojizbových bytov nasťahovať do konca júna. „Prácu pedagógov si veľmi vážime a vzhľadom na ich nepostačujúci počet v našich školách sme sa rozhodli zvýhodniť ich poskytnutím bývania na úrovni,“ skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.

Musia splniť podmienky

Žiadatelia museli splniť podmienky, ktoré upravujú zásady hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mestskej časti. Jednou z nich je napríklad povinnosť byť poberateľom čistého mesačného príjmu najmenej vo výške dvojnásobku životného minima či nevlastniť žiadnu nehnuteľnosť. Čas nájmu nesmie prevýšiť tri roky.

Žiadosti o bývanie adresovali žiadatelia bytovému oddeleniu petržalského miestneho úradu. Zaevidované žiadosti následne prerokovala sociálna a bytová komisia, o pridelení bytov aj na základe jej odporúčaní mal rozhodnúť starosta.

Nové byty sa nachádzajú v komplexe na Ulici Ondreja Štefanka, ktorý postavili v roku 2015.