Dominika Pacigová

Dnes o 21:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Angelina Jolie vychováva deti s inou farbou pleti: Systém chráni mňa, ale nie moju dcéru. Je to neznesiteľné

Angelina patrí medzi celebrity, ktorým sláva nestúpla do hlavy. Má veľké srdce a pomáha tým, ktorí to potrebujú.

Archívne snímky, na snímke je Angelina Jolieová po stretnutí s sídle NATO a v gréckom prístavnom meste Piraeus máva migrantom počas jej návštevy utečeneckého tábora. — Foto: TASR / AP

LOS ANGELES 17. júna - Angelina Jolie je herečkou celosvetového formátu, no ide mnohým príkladom. Slávu využíva na to, aby pomohla tým, ktorí to potrebujú. Pomocnú ruku podáva utečencom i chudobným ľuďom. Prednedávnom sa vyjadrila k téme rasizmu, uvádza portál People s odvolaním na interview v magazíne Harper’s Bazaar UK.

Pomáha utečencom

Angelina má tri deti s Bradom Pittom, no rozhodla sa, že ďalšie tri si adoptuje z rozvojových krajín. Syn Maddox pochádza z Kambodže, syn Pax z Vietnamu a dcérka Zahara je z Etiópie.

Mnohých ľudí zaujíma, prečo tak úspešná herečka pomáha utečencom a chudobným ľuďom, no jej odpoveď je jasná. „Robím osvetu, aby sme si uvedomili, aké ťažkosti majú títo ľudia. Myslím si, že by sme ich mali obdivovať za to, čo prežili, nie sa na nich pozerať zhora,“ povedala pre portál Look To The Stars.

Archívna snímka, osobitná vyslankyňa Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Angelina Jolieová (vpravo) máva migrantom počas jej návštevy utečeneckého tábora v gréckom prístavnom meste Piraeus. Foto: TASR / AP

Deti by mali počúvať a učiť sa

Smrť Georga Floyda i mnohé ďalšie okolnosti ju prinútili prehodnotiť dôležité veci. „Systém, ktorý chráni mňa, no nemusí chrániť moju dcéru – alebo iného muža, ženu či dieťa v našej krajine na základe farby pleti – je neznesiteľný,“ povedala mama šiestich detí pre magazín Harper's Bazaar UK.

Pokiaľ ide o vzdelávanie týkajúce sa rasizmu, Angelina vyzýva detí, aby neustále počúvali a učili sa, pretože len takýmto spôsobom sa môžu vzdelávať v oblasti ľudských práv a rovnosti.

Nádej na lepší zajtrajšok

Napriek tomu, čo sa deje vo svete, tvrdí, že ľudia akýmsi spôsobom napredujú. To jej dáva nádej na lepší zajtrajšok. Podľa nej je dôležité počúvať tých, ktorých slová neboli vypočuté.

Na diskrimináciu má jasný názor. „Diskrimináciu a beztrestnosť nemožno tolerovať, vysvetľovať alebo zdôvodňovať,“ cituje jej vyhlásenie portál People.

Archívna snímka, americká herečka Angelina Jolieová, ktorá pôsobí ako osobitná vyslankyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), počas tlačovej konferencie v utečeneckom tábore Kutapalong. Foto: TASR / AP