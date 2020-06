Košičanka tvorí v USA pár s Afroameričanom: To, že nereagoval na rasizmus, mu často zachránilo kožu

Ľubomíra Somodiová

USA sa zmietajú v rasových nepokojoch. Mnohí Slováci nad zábermi z televízie krútia hlavou. Košičanka Ľudka žije v USA osem rokov. Hovorí, že hoci sa v USA tvária ako rovnoprávna spoločnosť, ťažko sa maže to, čo sa v USA pestovalo po celé generácie.

Ľudka a Jovan a ich syn Lucious. — Foto: Archív L.K.

SAN FRANCISCO/KOŠICE 16. júna - Ľudka pochádza z Košíc. Žila a študovala v Paríži. Nakoniec zakotvila za Veľkou mlákou neďaleko San Francisca, kde žije spolu s manželom Jovanom. Spolu vychovávajú 2,5- ročného syna Luciousa.

Zmiešaný pár

„Manžel je z Kalifornie a má tmavú pokožku.“ V poslednej dobe sa jej začalo ozývať čoraz viac ľudí. Zaujímalo ich, ako prebiehajú protesty, ktoré nasledovali po smrti Afroameričana Georga Floyda.

Ľudka hovorí, že len málokto z našincov rozumie fungovaniu spoločnosti v USA. Sama priznáva, že veľa vecí nevie, niečo sa dozvedela štúdiom histórie, niečo z vlastnej skúsenosti a od manžela a známych.

Videá v rozpore s tvrdením polície Floyd zomrel v pondelok (25. mája) v Minneapolis po zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu takmer 9 minút kľačal na krku. Ďalší dvaja popri ňom kľačali a štvrtý stál a strážil. A to aj napriek tomu, že ich prosil, aby s tým prestali, pretože nevie dýchať. Nakoniec Floyd prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť, ktorú svedkovia natočili na video, vyvolala v mestách naprieč USA protesty, ktoré vyústili až do násilností.

Prvá skúsenosť s rasizmom

Bola to na prvý pohľad maličkosť. Manželia mali namierené na basketbalový zápas. Prechádzali z jednej pešej zóny do druhej. „Bol tam priechod a žiadne autá. Manžel išiel automaticky prejsť cez priechod, aj keď bolo červené svetlo,“ začala s rozprávaním. Na blízku bol policajt, ktorý mu podľa jej slov povedal: „Nerobte to. Vy počkáte na zelenú.“ Čo bolo podľa nej v poriadku. Až do momentu, keď nechal prichádzajúcu pani prejsť na červenú bez povšimnutia. „Len pozrel a nepovedal nič. A potom na manžela už viac nepozrel. A tak sme tam čakali, len my a policajt v tichu.“

Rodáčka z Košíc vraví, že vie, že ide len o maličkosť, ale na druhej strane si uvedomuje, že manžel si takéto drobnosti odžíva každý deň už skoro 40 rokov.

Pred narodením dieťaťa Ľudka pracovala ako učiteľka angličtiny a literatúry na strednej škole v USA. Foto: Archív/Ľ.K.

Rovnaké pravidlá pre všetkých

„Súhlasím, že pravidlá sa majú dodržiavať, ale majú byť rovnako aplikované na čiernych aj bielych,“ vyhlásila.

„Keby môj manžel v tom momente niečo povedal, napríklad, že ,Ak ona môže ísť, tak aj ja idem,‘ mohol skončiť na zemi, alebo so zbraňou namierenou rovno na neho,“ myslí si. Podľa nej je bežné, že to policajti vyhodnotia ako odporovanie zatknutiu a môže to často skončiť zle.

LaTonya Floydová (uprostred), sestra Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel minulý týždeň v USA po zásahu polície, sa účastní na proteste v Houstone v utorok 2. júna 2020 Foto: TASR/AP

Pasivita ako záchrana

„Jovan hovorí, že práve tým, že nereaguje na rasizmus, sa mu podarilo tak dlho prežiť,“ ozrejmila v rozhovore pre Dobré noviny.

Stalo sa mu, že ho policajti viackrát zastavili, lebo si mysleli, že je v ukradnutom aute. Alebo mu len povedali, že si mysleli, že je niekto iný. Niekoľkokrát v živote už na neho mierili zbraňou, a to celkom bezdôvodne. Rovnako aj na jeho mamu a malého synovca, ktorí boli v tom čase s ním.

Otroctvo, segregácia a lynč

Ľudka si myslí, že pre pochopenie fungovania spoločnosti je dobré nahliadnuť do histórie USA. Netreba podľa nej zabúdať na to, že černosi boli do Spojených štátov odvezení násilím za účelom otrokárskeho biznisu v poľnohospodárstve:

„Napätie je historické, do roku 1865 tu bolo 250 rokov otroctva. Ďalších sto rokov sa nieslo v znamení segregácie. Rozdelili bielych a tmavých - bývalým otrokom pridelili, kde môžu bývať, kam smú chodiť do školy, aké ďalšie zariadenia môžu mať, všetko to bolo o niekoľko úrovní horšie. Typické boli nápisy ako ,pitná voda pre bielych, pitná voda pre čiernych‘ alebo aj: ,vstup zakázaný čiernym, Mexičanom a psom.‘"

Istá zmena nastala 60-tych rokoch. Narastajúca vlna odporu voči černošskej segregácii a boj za občianske práva pod vedením Martina Luthera Kinga priniesli na politickej úrovni víťazstvo všetkých občanov USA, bez rozdielu farby pleti či vierovyznania.

Lynčovanie Jesseho Washingtona v roku 1916. Foto: Reprofoto:brain-magazine

Potrvá to, kým sa v USA vykorení rasizmus

„Dali na papier niečo, s čím ich čierni už tak dlho ,otravovali‘. Problém je ten, že jedným alebo pár papiermi sa celá táto situácia nezmení,“ hovorí.

„Celý čas spoločnosť fungovala tým spôsobom, že celé generácie bielych v USA brali tmavých ľudí ako menejcenných, tak ešte potrvá kým sa toto presvedčenie vykorení,“ doplnila.

Keď počula v správach o spôsobe smrti Georga Floyda v Minneapolise, pomyslela si: „Och, tak zase ďalšia vražda ďalšieho tmavého muža, ďalším policajtom, ktorému sa nič nestane.“ Jeho smrť však vyvolala protesty, mnohé z nich boli sprevádzané rabovaním, bitkami a chaosom.

Policajná brutalita ako štandard

Ľudka však zdôraznila, že tesne pred smrťou Georga policajti zavraždili v iných mestách aj Afroameričanov Breonnu Taylor a Ahmaud Arberyho. „V médiách sa o tom ledva hovorilo. A zodpovední ľudia (policajti a ex-policajt) neboli hneď alebo neboli vôbec stíhaní, nie to ešte trestaní. A navyše, sa stal ďalší incident v New Yorku, kde biela pani zavolala políciu na tmavého pána s tým, že predstierala, že ju ohrozuje - Amy Cooper. Našťastie, to bolo na videu, čiže sa mu nič nestalo,“ ozrejmila.

Podľa nej to pritom ani zďaleka nebolo po prvýkrát. „Je to niečo, čo sa deje znova a znova už celé desaťročia. Vďaka modernej technológii sú aspoň niektoré tieto situácie teraz zaznamenané. Zdá sa, že polícia v Minneapolise používala dosť pochybné taktiky už dlhšie. Majú medzi sebou policajtov, voči ktorým boli vznesené viacnásobné sťažnosti,“ vysvetlila Košičanka.

Martin Luther King. Foto: TASR/AP

Protesty neprišli z ničoho nič

Ľudia sa podľa nej sústredia len na násilnosti na protestoch a prehliada sa dôležité.: „Je nesprávne.“ Zdôraznila že, už aj pred smrťou Georga Floyda sa ľudia snažili protestovať pokojne, no nič to neprinášalo. „Ja som tiež na jednom proteste bola, a to už asi v roku 2014. Aj za takéto pokojné vyjadrenia názorov boli niektorí ľudia slovne napádaní alebo vyhodení z práce - pozrite si príbeh Colina Keapernik, futbalového hráča. Nič sa nezmenilo.“

Násilné protesty posledných týždňov sa podľa nej konajú hlavne v centrách veľkých miest a často na ne chodia agitátori, ktorých názory sú iné ako tie, o ktorých v protestoch ide. „Protestov sa zúčastňujú aj kriminálnici, ktorí chcú len využiť danú situáciu. Chodia tam aj anarchisti, ktorí chcú zvrhnúť vládu. Skutočnosť je kúsok iná, ako čo sa nám predostiera. Väčšina protestov bola nenásilná,“ opísala situáciu Košičanka.

Ďalšia smrť

Aj keď sa situácia v USA začala upokojovať, zase došlo k ďalšiemu incidentu. Na Afroameričana Rayshardom Brooksoma spiaceho v zaparkovanom aute pri rýchlom občerstvení privolali políciu. Dychová skúška ukázala, že Afroameričan bol pod vplyvom alkoholu. Hoci s privolanými policajtmi najprv komunikoval pokojne, keď sa ho pokúsili zatknúť, bránil sa. Zábery z kamier ukazujú, že ho chceli spacifikovať paralyzátorom, on sa však paralyzátora zmocnil. Snažil sa utiecť. V jednej chvíli sa s paralyzérom otočil a namieril ho na policajtov. Vzápätí zazneli tri výstreli a on spadol na zem.

„Hoci sa USA tvária ako rovnoprávna spoločnosť, neschopnosť pochopiť hĺbku a zložitosť tejto situácie spôsobuje napätie. Každá ďalšia zdokumentovaná neprávosť to len vyhrocuje,“ myslí si Ľudka.

„Protesty sú aj prejavom nesmierneho smútku a zlosti z toho, že polícia a vláda toto násilie páchajú znova a znova. Koluje aj slovné spojenie ,Delayed Justice Is Denied Justice‘, čiže spravodlivosť pridelená neskoro znamená, že tu nie je spravodlivosť,“ ozrejmila.

Protestujú aj bieli

Na protestoch nevídať len Afroameričanov: „Ak máte celé biele mesto, ako to, v ktorom bývam aj ja, tak tam bude veľa bielych ľudí, ak v meste žije veľa tmavých ľudí ako v Minneaepolise, tak tam zase budú prevládať tí.“

Ľudka s rodinou žijú v meste neďaleko San Francisca. Väčšina obyvateľov tam podniká, alebo pracuje pre také spoločnosti, ako sú Google či Facebook. Ľudia s tmavou pokožkou sa dajú podľa jej slov spočítať na dvoch rukách, ak nie aj na jednej. Veľa policajtov v uliciach nevídajú, čo je veľmi odlišné od miest, kde býva viac ľudí s tmavou pleťou.

Napriek tomu sa aj u nich konajú protesty. „Je skvelé vidieť, že toľko bielych ľudí, ktorí sú na tom ekonomicky veľmi dobre, aj tak príde do ulíc a skanduje ,Black Lives Matter‘ a kričia mená ľudí, ktorí boli zavraždení.“

Zmiešaných párov, ako sú Ľudka a Jovan je u nich v meste len veľmi málo. Manžel vraví, že takéto dvojice sú u nich normálne už od 50-tych, 60-tych rokov.

Hoci si hľadajú priateľov, ktorí sú k nim milí, stáva sa, že ľudia na ulici pozdravia len Ľudku a dieťa, pričom manžela ignorujú.

Černoško utekaj

Jovan podľa nej vraví, že za svojho života nevidel tak veľa podpory od bielych pre Afroameričanov, ako je tomu práve počas týchto protestov.

Sám bol často terčom posmechov a v detstve mu hovorili „černoško, radšej utekaj, lebo ťa zabijeme“, zažil si aj systémový rasizmus, keďže sa narodil do chudobného prostredia, kde bolo veľa zbraní a drog, často nemal, čo jesť. V dospelosti sa zas kvôli farbe pleti potýkal s problémami v práci či s bývaním. Teraz sa má relatívne dobre.

„Spolu bývame v krásnom bezpečnom prostredí a je to aj vďaka bielym ľuďom v jeho živote,“ hovorí Ľudka a dodáva, že bez nich by často nejedol, alebo by sa len ťažko postavil sám na nohy, možno by nedokončil školu a nepresťahoval sa na iné miesta.

Ľudka so synom. Foto: Ľ.K.

Snaží sa pomáhať

Podľa Ľudky aj v týchto turbulentných časoch najviac stmeľujú spoločnosť ľudia, ktorí majú priateľov a rodinu z iných rás, kultúr a spoločenských vrstiev: „My si asi radi namýšľame, že sú to často ľudia ako my, v zmiešaných vzťahoch, ktorí sa snažia vzdelávať o histórii, kultúre a životoch ľudí, ktorí sú od nich niekedy veľmi odlišní. Následne sa snažia podeliť s ďalšími ľuďmi o svoje skúsenosti.“

Hoci Ľudka dobre chápe, že veci sa nezmenia zo dňa na deň, vďaka situácii posledných dní si uvedomila, že treba začať na mieste, kde žije, rozprávať sa o tom, čo sa deje a prísť s riešeniami, ako predchádzať policajnej brutalite na lokálnej úrovni.