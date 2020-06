TASR

Na halové ME 2021 zatiaľ splnili limit piati Slováci vrátane Volka

Na budúcoročných halových ME v atletike má zatiaľ istú účasť päť Slovákov.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Bratislava 16. júna (TASR) - Na budúcoročných halových ME v atletike má zatiaľ istú účasť päť Slovákov. V Toruni sa predstaví šprintér Ján Volko, ktorý bude obhajovať zlato na 60 m.

Okrem neho splnili limity šprintér Tomáš Matuščák (1. AK Humenné) na 60 m, trojskokan Tomáš Veszelka (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin) na 800 m a Stanislava Škvarková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) na 60 m prekážok. Informoval o tom portál atletika.sk.

Blízko k účasti aj ďalší traja športovci

Blízko k účasti majú aj Šimon Bujna na 60, ktorý zaostáva za limitom o stotinu sekundy, Monika Weigertová na 60 m (chýbajú jej 3 stotiny) a Daniela Ledecká na 400 m, ktorú od neho delí 38 stotín.

Nominačné kritériá je možné plniť od 1. mája 2019 do 24. februára 2021. Platí aj pravidlo z minulých šampionátov, že každá národná federácia môže nominovať do každej individuálnej disciplíny aj atléta/atlétku bez limitu, účasť je však podmienená počtom prihlásených pretekárov a je na rozhodnutí technického delegáta halových ME, či takúto prihlášku akceptuje.

Vo viacbojoch môže štartovať maximálne po 12 mužov a žien. Šesť miest prináleží najlepšej šestici v desaťboji mužov a sedemboji žien v kombinovaných tabuľkách rokov 2019 a 2021, ďalších šesť miest sa rozdelí medzi najlepších mužov i ženy podľa postavenia v halových tabuľkách 2021.

Európska atletika zverejnila aj rozdelenie celkovo 300 platených miest pre jednotlivé národné federácie na základe výsledkov z halových ME 2019 a európskych halových tabuliek 2020. Slovensku bude Európska atletika (EA) hradiť päť miest, informoval portál atletika.sk.