Hádzaná: Guzy zamieril z Crows k mestskému rivalovi: Derby bude zaujímavé

Kariéra 31-ročného slovenského hádzanára Vladimíra Guzyho bude pokračovať v HK Košice.

Vladimír Guzy — Foto: TASR/František Iván

Košice 16. júna (TASR) - Kariéra 31-ročného slovenského hádzanára Vladimíra Guzyho bude pokračovať v HK Košice. K nováčikovi slovenskej extraligy zamieril z konkurenčného klubu Crows Košice.

„Videl som lepšiu perspektívu v tomto klube. Myslím si, že Crows viac pocítili koronakrízu," poznamenal pre TASR. Oba kluby, HK Košice aj Crows Košice, fungujú v skromných finančných pomeroch a na ekonomickej kondícii im nepridali ani následky pandémie koronavírusu. Mnohí hráči majú aj civilné zamestnania a finančné odmeny súvisiace s hádzanou sú skôr na prilepšenie.

Peniaze nehrali úlohu

Podľa Guzyho nehrali v jeho presune úlohu peniaze, hoci priznal: „Dostal som ponuku, ktorá bola pre mňa i moju rodinu asi výhodnejšia. Nejde však o financie, keďže sme stále amatéri. Nehovoríme o extrémne rozdielnych peniazoch, ale skôr o určitú istotu klubu.“

V novom pôsobisku narazil na viaceré známe tváre. Veterána Radovana Pekára, ktorý pomôže HK Košice aj extraligovej premiére, ale aj trénerov Martina Liptáka či Richarda Štochla. „S Rišom sa poznáme, hrali sme spolu v reprezentácii a sme kamaráti. Poznám aj trénera Liptáka. Očakávam, že v tomto smere to bude prísnejšie než v Crows. Predsa len sme tam mali s Radom Antlom kamarátsky vzťah, tu to bude vyslovene o vzťahu hráč-tréner. Očakávam ťažšiu prípravu než v Crows. Máme skúsený základ mužstva a podľa mňa môžeme byť v prvej šestke. Myslím si, že cieľom by mohla byť účasť v play off,“ povedal Guzy.

Košické derby

Skúsená spojka má za sebou niekoľko týždňov individuálnej prípravy a k novým spoluhráčom sa pripojila vo výbornej kondícii. „Najskôr sme cvičili iba doma, keďže inde sa veľmi nedalo. Potom som trénoval aj vonku, dlho však iba individuálne. Už mám však za sebou aj štyri tréningy s HK Košice v hale. Teraz máme mesačnú prestávku, po ktorej sa znovu zídeme a budeme pokračovať v príprave,“ prezradil.

Rovnako ako v sezóne 2019/2020, aj v nasledujúcej bude pôsobiť v tíme nováčika extraligy a opäť v Košiciach. Málo vídanú situáciu umocnia aj derby zápasy, ktoré budú mať pre Guzyho špeciálny nádych.

„Priznám sa, že nikdy som nemal rád zápasy proti čerstvo bývalým spoluhráčom. Zažil som to, keď som hral proti Prešovu krátko po tom, čo som odtiaľ odišiel. Viem, že bude pre mňa ťažšie odosobniť sa od kamarátskych vzťahov. Na druhej strane sa na to aj celkom teším,“ vyjadril sa Guzy.