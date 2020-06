Monika Hanigovská

Dnes o 20:49 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Má 56 a opäť je mamičkou: Zlá čarodejnica z rozprávky Fantaghiro tvrdí, že až teraz si materstvo naozaj vychutnáva

Podľa slov mamičky až v tomto veku cíti, že dokáže dať svojmu dieťaťu oveľa viac, ako dala v minulosti svojim deťom.

Herečka Brigitte Nielsen si napriek svojmu veku materstvo vychutnáva naplno. Otvorene priznáva, že viac, ako v minulosti. — Foto: Instagram/realbrigittenielsen

LOS ANGELES 16. júna – Herečka Brigitte Nielsen (56), ktorá sa v našich končinách azda navždy zapísala ako zlá čarodejnica z talianskej rozprávky Fantaghiro, sa už vyše roka raduje zo svojej rozkošnej dcérky.

Herečku si Slováci spájajú najmä s postavou zlej čarodejnice z rozprávky Fantaghrio. Foto: Koláž DN/Facebook/Brigitte Nielsen, Repro foto Youtube

Napriek tomu, že herečka sa v mladom veku stala mamou štyroch, dnes už dospelých synov, jedenásť rokov sa snažila so súčasným manželom Mattiou Dessim o to, aby opäť otehotnela. Narozdiel od predchádzajúcich mamičkovských povinností, si to súčasné materstvo veľmi pochvaľuje pre viaceré dôvody.

Materstvo si až teraz užíva

„Keď som sa stala mamou prvýkrát, bola som príliš mladá, neskúsená, vyľakaná a zelená strachom zo všetkého, čo by sa mohlo stať. Nemala som tušenie, čo mám robiť. Teraz som nadšená, šťastná a príjemne vzrušená. Stáť sa mamou v pokročilom veku nie je náročné. Je to priam úžasné,“ úprimne a najmä spokojne sa vyznala dánska herečka. Neprajníkom odkazuje, že sa cíti tak dobre ako nikdy predtým.

Brigitte je matkou štyroch dospelých synov. Najstarší Julian oslávil 34 rokov a nasledoval ho Killian (29), Douglas (25) a Raoul Meyer Jr. (23). Napriek tomu dlhodobo pociťovala túžbu stať sa opäť matkou.

Napriek malej šanci sa stal zázrak

„Jedenásť rokov sme robili všetko preto, aby som otehotnela. Bolo to náročná tŕnitá cesta a nikomu by som túto skúsenosť nepriala. To opakované sklamanie určite nedokáže každý ustáť, celá situácia je psychicky veľmi vyčerpávajúca a zasahuje negatívne partnerský vzťah. Našťastie, sme to zvládli a v júni sa stal zázrak – narodila sa Frida,“ poznamenala.

S manželom si Fridu užívajú. „Som neskutočne pokorná a vďačná za šťastie, ktoré nás nakoniec stretlo. Žijem v permanentnom stave blaženosti,“ zveruje sa Brigitte.

Lekári im dávali tri až štyri percentá

Herečka sa verejne priznala, že si nechala na klinike zmraziť vajíčka chvíľu potom, ako stretla súčasného manžela Mattia Dessì.

„Bolo mi takmer 40 a jemu 25, chcela som zaistiť, že budeme môcť v budúcnosti plánovať spoločného potomka. Nechcela som sa tejto šance vzdať. Čoskoro som stretla Mattia, ktorý je mojou najväčšou životnou láskou a snívala som o tom, že mu dám dieťa. Lekári nám dávali šancu tri až štyri percentá, že sa umelé oplodnenie podarí. I pre opakované neúspechy sme to skúšali znovu a znovu. Vyplatilo sa.“

Matka štyroch dospelých detí až teraz cíti, že svojmu najmladšiemu dieťaťu dokáže dať viac. „A nie je to len preto, že Frida je veselé, pohodové a totálne šťastné dieťa. Mám pocit, že jej môžem predať a naučiť ju oveľa viac, než keď mi bolo dvadsať alebo dvadsaťpäť. Necítim žiadne obavy a neistotu, veci, ktoré ma ako mladú mamičku dokázali vydesiť alebo rozčúliť, vôbec neriešim, som viac v kľude, trpezlivejšia a vnímavejšia.

Mamička si užíva s dcérkou naplno každý deň. Dokonca už spolu cestujú a niekedy ju sprevádza aj na natáčanie. „Mať dieťa pre mňa neznamená, že prestanem pracovať,“ pričom priznáva, že rozkošná Frida si s ňou „zahrala“ aj počas jej tehotenstva. „Maskéri však mali práce nad hlavu, aby mi dokázali šikovne skryť moje veľké bruško.“

Brigitte Nielsenová začínala ako modelka agentúry Elite. Zahrala si v kasových trhákoch ako Rocky, Cobra, Rudá Sonja Policajt v Beverly Hills a svoju tvár prepožičala zlej čarodejnici v talianskej rozprávke Fantaghiro. Herečka má na svojom konte niekoľko seriálov a hudobné videoklipy.

Zdroj: supermamy.maminka.cz