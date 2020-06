Michaela Mäsiarová

Prečo by staršie deti nemali strážiť svojich mladších súrodencov?

Starší brat či sestra by však v žiadnom prípade nemali nahrádzať funkciu rodiča. Tu sú dôvody.

Ilustračné foto — Foto: Pixabay.com/Alexas_Fotos

BRATISLAVA 20. júna - Keď je dieťa dostatočne veľké a zrelé, väčšina rodičov si konečne vydýchne. Okrem pomoci s domácimi prácami prichádza pomoc omnoho cennejšia – pocit, že sa môžete spoľahnúť na niekoho ďalšieho. A to aj v súvislosti so starostlivosťou o mladšieho súrodenca.

Ako uvádza portál Bright Side, z mnohých výskumov a pozorovaní však vyplýva, že to nie je vždy to ideálne riešenie a nie sú to úplne šťastné výchovné kroky.

Zodpovednosť áno, ale v správnej miere

Prevzatie zodpovednosti, samozrejme, staršiemu dieťaťu nemôže uškodiť. Je tu však veľký rozdiel medzi tým, ak poprosíte svoje staršie dieťa o to, aby postrážilo mladšieho súrodenca, kým uvaríte večeru, a tým, keď ho necháte „starať sa“ o dieťatko celé hodiny bez vášho dohľadu.

Áno, ak vaše dieťa nemá žiadne výhrady, problém nemusí byť žiaden. Iný príbeh však je, ak to vaše staršie dieťa zaťažuje. Starší súrodenci totiž často nemajú inú možnosť, ako vyrastať v pozícii toho staršieho a zodpovednejšieho, a teda s akousi nútenou mentálnou predispozíciou vedieť sa postarať o mladšieho súrodenca, čo môžu na konci dňa podvedome vnímať ako nežiaduce bremeno. Najdôležitejšia je preto hranica medzi funkciou súrodenca a rodiča.

Nezabudnite tiež na to, že bez ohľadu na to, ako sa vaše deti môžu správať a javiť sa ako zrelé a dospelé, stále sú deťmi a nie sú pripravené prevziať príliš veľkú zodpovednosť. Nie sú schopné zvládnuť niektoré situácie a ak dôjde k nehode či úrazu, pocit viny ich môže skutočne poznačiť.

Od detí pri strážení mladších súrodencov nikdy neočakávajte neprimeranú úroveň profesionality a oddanosti. Foto: Pexels/Victoria Borodinova

Starší súrodenec verzus opatrovateľka

Áno, staršie deti môžu byť skvelým a pohodlným opatrovateľom či opatrovateľkou, najmä ak si rodičia profesionálov nemôžu dovoliť. V tomto prípade by ste však od nich nemali očakávať rovnakú úroveň oddanosti a profesionality. Dospievajúce deti neboli, respektíve nie sú trénované na to, aby vedeli vymeniť plienky, nevedia, ako správne kŕmiť batoľatá, alebo ako reagovať na rôzne záchvaty a podnety bábätka.

Hoci je pomoc starších detí vo väčších rodinách takmer nevyhnutná, mali by ste sa ubezpečiť, že úlohy, ktoré vaše staršie dieťa robí, respektíve dostáva, sú primerané ich veku - môžu pomáhať okolo domu, čítať svojim súrodencom pred spaním, pár hodín sa s nimi pohrať a ďalšie podobné a jednoduché veci.

Jedináčik verzus súrodenec

Jediné dieťa v rodine má oveľa menej povinností ako dieťa s mladšími súrodencami. Po vykonaní svojich bežných úloh, ako sú napríklad upratanie svojej izby alebo domáce úlohy, môže ísť von s priateľmi, sledovať obľúbený film, alebo robiť, čo sa mu zachce. Deti s mladšími súrodencami však často takýto priestor nemajú.

V prípade starších detí je vždy potrebné postarať sa o niekoho, prípadne sa s niekým majú hrať. A rodičia ich často nútia, aby upustili od svojich typických aktivít pre dospievajúcich len preto, že potrebujú pomoc. Je však dôležité, aby si vaše deti zachovali svoje detstvo a bavili sa namiesto vymieňania plienok. Takže nechať deti byť deťmi je vo finále pravdepodobne najlepšou voľbou pre všetkých.

Nútiť vaše staršie dieťa, aby pravidelne sledovalo svojich súrodencov, môže spôsobiť, že sa bude cítiť nepríjemne, v strese a pod tlakom. V dôsledku toho by mohlo začať pociťovať negatívne pocity voči svojim malým bratom a sestrám.

Okrem toho, keď zostávajú samy so svojimi súrodencami, staršie deti musia prebrať autoritatívnu úlohu, ktorú mladí ľudia nie vždy akceptujú a rešpektujú. To by mohlo medzi nimi spôsobiť problémy a viesť k zbytočným bojom.

Pomoc nie je samozrejmosť

Nie, nemusí to byť konkrétne o peniazoch. Môžete im na oplátku požičiavať auto, ak sú dosť staré, prípadne im dať iné privilégiá. Len sa jednoducho uistite, že ich práca je ocenená.