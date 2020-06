TASR

Tipsport liga: Nitra chce iba minimum legionárov, Kováčik vyzdvihol Mezeiov krok

V tipsportligovom klube HK Nitra bude v sezóne 2020/2021 pôsobiť výrazne menej legionárov než v nedávnych ročníkoch.

Branislav Mezei — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 16. júna (TASR) - V tipsportligovom klube HK Nitra bude v sezóne 2020/2021 pôsobiť výrazne menej legionárov než v nedávnych ročníkoch. Riaditeľ klubu Miroslav Kováčik v rozhovore pre klubovú stránku priznal, že prebiehajú rokovania so slovenskými hokejistami z vlaňajšieho kádra.

„Môžem prezradiť, že v našom predbežnom tímovom pláne je minimum legionárov. Jeden z nich by mal byť brankár. Takisto sme rokovali s veľkou časťou slovenských hráčov z vlaňajšieho kádra. Pokúšame sa dohodnúť na nových zmluvách. V tejto súvislosti musím spomenúť skvelý prístup Braňa Mezeia, ktorý je ochotný výrazne zľaviť z podmienok v prospech sily tímu. Ak by ho nasledovali tí lepšie platení hráči z vlaňajška, tak naozaj verím tomu, že káder budeme mať solídny,“ uviedol Kováčik pre hockeynitra.sk.

Platné zmluvy majú iba štyria hráči

Nitriansky klub zatiaľ oficiálne nepredstavil trénerský štáb ani hráčsky káder pre nasledujúcu sezónu. Platné zmluvy má iba štvorica Andrej Kollár, Samuel Rácz, Daniil Fominych a Lukáš Škvarek.

„Momentálne nemôžem povedať, že máme dohodnutého trénera alebo podpísaných hráčov. Na všetkom sa však pracuje, rokovania a rozhovory prebiehajú. Informácie poskytneme, keď budeme mať všetko čierne na bielom.“ Viacerí hráči, o ktorých má klub záujem, sa pripravujú individuálne, respektíve v menšom kolektíve.

Spoločná príprava od augusta

Spoločná príprava pod hlavičkou HK Nitra by sa mala začať v auguste. „Podľa predbežného nastavenia možného kalendára ligy môžem povedať, že spoločnú prípravu s novým trénerom a už aj podpísanými hráčmi chceme začať v auguste, pričom začiatok ešte bude týždeň-dva na suchu. Hráčov čakajú aj testy a po nich pôjdeme na ľad,“ prezradil Kováčik.

Klub zatiaľ nespustil predaj permanentiek, keďže zatiaľ nepozná presné opatrenia súvisiace s počtom divákov na štadióne. Podľa Kováčika by sa nerád dostal do situácie, keď by verným fanúšikom nemohol umožniť vstup na zápasy.