NHL: Pastrňák by dal Hartovu trofej Draisaitlovi: Pre mňa je jasný kandidát

Český hokejista David Pastrňák si myslí, že Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti NHL 2019/2020 by mal dostať Leon Draisaitl.

Hokejista David Pastrňák z Bostonu Bruins — Foto: TASR/AP

New York 16. júna (TASR) - Český hokejista David Pastrňák si myslí, že Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti NHL 2019/2020 by mal dostať Leon Draisaitl. Nemecký útočník v službách Edmontonu ovládol ligovú produktivitu, za čo už získal Art Ross Trophy, podľa Pastrňáka je aj jasný kandidát na zisk toho najprestížnejšieho individuálneho ocenenia.

„Pre mňa osobne je to jednoznačná záležitosť. Nie je o čom. Hartovu trofej by mal získať Leon Draisaitl. Spôsob, akým odohral túto sezónu, z neho robí jasného kandidáta,“ povedal krídelník Bostonu. Draisaitl nazbieral v 71 zápasoch 110 bodov (43+67) a vyhral produktivitu s 13-bodovým náskokom pred spoluhráčom z Edmontonu Connorom McDavidom (97 b.). Za nimi skončili na treťom mieste Pastrňák a Artemij Panarin z NY Rangers, obaja zhodne získali 95 bodov.

Trofej zdieľa s Ovečkinom

Pastrňák je pritom sám jedným z adeptov na zisk Hart Trophy. Bostonu pomohol vybojovať Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti a spoločne s Alexandrom Ovečkinom dostali Maurice Richard Trophy určenú najlepšiemu kanonierovi súťaže, obaja zhodne nastrieľali v základnej časti 48 gólov.

Kým ruský strelec ju získal deviatykrát v kariére, Pastrňák sa z nej tešil premiérovo. „Je pre mňa obrovská pocta, že môžem cenu zdieľať s Alexom. Veď ju vyhrával takmer každú sezónu. Je niečo výnimočné, že som ju získal spolu s ním,“ citoval web NHL českého útočníka.

Mrzela ho nemožnosť zabojovať o 100-bodovú métu

Ten prišiel o možnosť pokoriť 50-gólovú hranicu po tom, ako základnú časť stopli v marci pre šíriaci sa koronavírus. Vedenie ligy v máji rozhodlo, že sa už v nej nebude ďalej pokračovať a po reštarte bude 24 tímov hneď bojovať o Stanleyho pohár.

„Ak mám byť úprimný, viac ma mrzelo, že som nemohol zaútočiť na 100-bodovú métu, než na 50-gólovú hranicu. Celkovo to však bola vydarená základná časť. Niekedy sa v živote stávajú veci, ktoré nemôžete kontrolovať a presne to sa udialo,“ poznamenal Pastrňák, ktorý zatiaľ zostáva v Prahe.

Do Bostonu vycestuje až pred otvorením tréningového kempu v rámci tretej fázy pred reštartom ligy. Bruins sú jedným zo štvorice tímov vo Východnej konferencii, ktoré nemusia hrať predkolo a postúpia priamo do 1. kola play off. Spolu s Tampou Bay, Washingtonom a Philadelphiou si zahrajú na miniturnaji o čo najlepšie nasadenie vo vyraďovačke.