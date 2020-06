Monika Hanigovská

Dnes o 11:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Černoch zachránil počas protestov stúpenca extrémnej pravice: Nevidel som farbu kože, ale človeka

Patrick Hutchinson neváhal a pomohol belochovi, ktorý ležal na zemi. Video a fotky čoskoro obleteli celý svet.

Moment, ktorý obletel svet. — Foto: Instagram/techandmusicfan

LONDÝN 16. júna – Svet obleteli fotky a videá, na ktorých muž tmavej pleti zachraňuje zraneného belocha počas pouličného pochodu stúpencov extrémnej pravice a futbalových chuligánov v Londýne. Tí reagovali na demonštrácie hnutia Black Lives Matter, pri ktorých niektorí z účastníkov ničili pamiatky a sochy, ktoré považujú za rasistické.

Patrick Hutchinson pracuje ako osobný tréner a na demonštráciu prišiel spolu so skupinou priateľov, expertov na bojové umenie a bezpečnosť, aby chránili ľudí protestujúcich proti rasizmu. Práve on sa stal hrdinom okamihu, uviedol denník The Independent.

Neváhal, vkročil do davu a mužovi pomohol

Pri ceste domov uvidel na zemi ležať muža. Vôbec neváhal a rozhodol sa mu pomôcť. On a jeho priatelia okolo zraneného muža vytvorili koridor, pričom následne Patrick zobral jeho nevládne telo z davu. Počas pochodu cítil, ako sa ho ľudia snažia zasiahnuť. Informoval o tom spravodajský portál cnn.com.

„Bol to inštinkt. Nevidel som farbu kože, videl som človeka na zemi, ktorý bol blízko smrti,” zdôraznil podľa cnn.iprima.cz.

Chcel prelomiť otázku rás

Obraz nesebeckého činu Hutchinsona sa teraz rozšíril po celom svete. V nedeľu CNN vyhlásil, že ide o prvý protest proti Black Lives Matter, ktorého sa zúčastnil, a pomohol zranenému mužovi aj preto, pretože nechcel, aby sa v jednom momente stratili hlavné dôvody tohto protestu.

Dodal, že by chcel prelomiť rasové prekážky, aby si ľudia uvedomili, že „sme všetci jedna rasa“. „Chcem vidieť rovnosť pre všetkých. Som otec a starý otec a rád by som videl svoje malé deti, svoje malé vnúčatá, netere a synovcov, ako žijú v lepšom svete ako ja,“ uviedol Hutchinson.