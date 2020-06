TASR

NHL: Reaves podpísal s Golden Knights nový dvojročný kontrakt

Hráč Vegas Golden Knights Ryan Reaves (vľavo) so spoluhráčom, Marcom-Andreom Fleurym — Foto: TASR/AP

Las Vegas 16. júna (TASR) - Kanadský hokejista Ryan Reaves a klub NHL Vegas Golden Knights sa dohodli na predĺžení spolupráce. Nový dvojročný kontrakt vynesie 33-ročnému útočníkovi celkovo 3,5 milióna dolárov.

Reaves sa rozhodol zotrvať v tíme, aj keď musel ísť platovo dole. Doteraz zarábal ročne 2,775 milióna dolárov, nová zmluva mu garantuje v priemere 1,75 milióna USD za sezónu. „Ešte dve veci som počas kariéry nedosiahol - získať Stanleyho pohár a vyhrať ligovú produktivitu,“ uviedol vo videu na Twitteri krídelník zo štvrtého útoku „rytierov", ktorý je známy skôr pästnými súbojmi, než zbieraním kanadských bodov.

Najviac hitov v celej lige

„Teraz mám šancu získať Stanleyho pohár. Môžem to dosiahnuť. Žiaľ, bodovanie NHL nevyhrám. To sa mi nepodarí. O pár bodíkov mi to nevyšlo. A nevyšlo by mi to ani budúci rok, ak by som nemal zmluvu. Takže som šťastný, že môžem oznámiť podpis nového dvojročného kontraktu s Vegas Golden Knights. Som späť,“ vyhlásil Reaves, ktorý v nedohranej základnej časti 2019/2020 strelil osem gólov a pridal sedem asistencií v 71 zápasoch. Nazbieral aj 47 trestných minút, s 316 „hitmi“ bol najlepší v celej lige.

Knights sú jedným zo štyroch tímov v Západnej konferencii, ktoré po reštarte súťaže nebudú musieť hrať predkolo a postúpia priamo do 1. kola play off. Spolu so St. Louis, Coloradom a Dallasom si zahrajú v skupine o čo najlepšie nasadenie vo vyraďovačke.