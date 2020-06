TASR

Dnes o 08:21 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Jahody z Wimbledonu pôjdu do škôl, vyrobia z nich aj džem

Popri zelenej tráve a tenistoch v bielom neodmysliteľný symbol grandslamového tenisového turnaja Wimbledon - jahody so smotanovým krémom. — Foto: TASR/AP

Londýn 15. júna (TASR) - Viac ako 38 ton jahôd, ktoré pestovali pre organizátorov tenisového Wimbledonu, poputuje do škôl, supermarketov a obchodov s potravinami. Z ďalších 750 kilogramov ovocia vyrobia džem. Uviedol to portál dailymail.co.uk. Wimbledon sa mal konať od 29. júna do 12. júla, ale zrušili ho pre pandémiu koronavírusu.

Jahody so smotanou sú tradičný dezert v areáli All England Clubu. Tento rok plánovali na turnaji predať asi 200 000 porcií, pričom cena jednej je 2,5 libry (2,80 eur). Grandslamový turnaj v Londýne napísal už 133 kapitol, tú prvú ešte v roku 1877. Stopku mu v histórii vystavili len dve svetové vojny a teraz celosvetová pandémia.