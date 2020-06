Odovzdávanie Oscarov odložili na koniec apríla

TASR

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Los Angeles 15. júna (TASR) - Ďalšie slávnostné odovzdávanie cien Americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v dôsledku pandémie koronavírusu oficiálne preložili z pôvodne plánovaného 28. februára na 25. apríla 2021. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.

Akadémia tiež rozhodla, že filmy že filmy, ktoré sa chcú uchádzať o budúcoročné Oscary, nemusia oficiálne uviesť do kín do 31. decembra 2020, ale do 28. februára 2021.

Akadémia, ktorá ocenenia známe ako Oscar udeľuje, musela v dôsledku pandémie koronavírusu pristúpiť k podstatným zmenám pravidiel. Tento krok si vyžiadalo uzavretie kín, odloženie premiér mnohých filmov, ako aj zastavenie produkcie vznikajúcich snímok.