KHL: Do sezóny 2020/2021 sa prihlásilo 23 tímov

V Kontinentálnej hokejovej lige sa do sezóny 2020/2021 prihlásilo 23 tímov.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Moskva 15. júna (TASR) - V Kontinentálnej hokejovej lige sa do sezóny 2020/2021 prihlásilo 23 tímov. Odštartuje však bez Admiralu Vladivostok, ktorý sa pre straty spôsobené pandémiou koronavírusu do ďalšieho ročníka neprihlási. Na oficiálnom webe súťaže to potvrdil prezident ligy Alexej Morozov.

„Informovali sme kluby, že sezóna sa začne 2. septembra. Dúfame, že sa v tomto čase pandémia koronavírusu konečne upokojí. Pre KHL je to prioritný dátum, pretože podľa tradície sa sezóna začína začiatkom jesene,“ uviedol Morozov.

Podľa zdroja všetkých 23 klubov predložilo finančné dokumenty v súlade s nariadeniami. „Vedenie ligy preštudovalo finančné dokumenty, ktoré poslali kluby a predloží svoje stanovisko predstavenstvu KHL. Potom sa schváli konečné zloženie účastníkov,“ dodal Morozov.