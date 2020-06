TASR

Žiar nad Hronom prestane kosiť niektoré lúky. Podporí tak biodiverzitu a včely

V Žiari nad Hronom sa rozhodli podporiť zachovanie biodiverzity a vylúčiť z pravidelného kosenia niekoľko zelených plôch.

Ilustračné foto — Foto: pexels.com

Žiar nad Hronom 15. júna (TASR) - V Žiari nad Hronom sa rozhodli podporiť zachovanie biodiverzity a vylúčiť z pravidelného kosenia niekoľko zelených plôch. Ide o lúky v Parku Štefana Moysesa a tiež na Ulici Tajovského.

„S lúkami v parku sme začali skúšobne už minulý rok a v podstate sa nám to dosť osvedčilo. Biodiverzita v parku je veľmi dôležitá aj z toho pohľadu, že tam máme včely. Takže to kvetenstvo je pre opeľovače dôležité,“ uviedla referentka odboru životného prostredia Mestského úradu v Žiari nad Hronom Marcela Gendiarová. Taktiež chceli týmto spôsobom ľuďom ukázať, že kosba sa dá robiť aj inak.

Podľa Gendiarovej vykonávali v meste v posledných rokoch kosbu zelených priestranstiev päťkrát do roka. Po novom nechávajú trávu rásť na dvoch miestach, a to v Parku Štefana Moysesa a na Ulici Tajovského. Dodala, že ide o plochy, kde nie je veľký pohyb osôb. Biodiverzitu nemôžu podľa jej slov robiť vo vnútroblokových priestoroch, kde sa stretáva veľa ľudí a vysoká tráva by mohla byť problémom pre alergikov.