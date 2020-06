Nie je lienka ako lienka. Takto prilákate tie správne, vďaka ktorým sa vyhnete aj postrekom

BRATISLAVA 15. júna - Lienky sú nielen roztomilé, ale aj veľmi užitočné stvorenia. Vďaka nim môžete chrániť svoju záhradu biologicky a bez pesticídov. Pojedajú totiž najrozšírenejšieho záhradného škodcu - vošky.

Vošky cicajú šťavu z najmladších, najcitlivejších častí rastlín, ako sú rastové vrcholky, púčiky a mladé listy, preto nemôže rastlinka poriadne rásť a priniesť plody.

Vošky sú v jedálničku bodkovaných chrobákov na poprednom mieste. Jedna lienka zje 40 až 50 vošiek denne. Dokonca lienky kladú svoje vajíčka čo najbližšie kolónii vošiek, aby larvy hneď po vyliahnutí mohli spokojne jesť.

Vošky však nie sú jedinou korisťou lienok. Napríklad lienka múčnatková, ako už jej samotný názov napovedá, ochraňuje niektoré rastliny proti múčnatke, chorobe na rastlinách, ktorú spôsobuje huba z triedy Ascomycetes, radu Erysiphales. Táto lienka meria len pol centimetra a na tele má 22 čiernych bodiek. Nájdeme ju aj v horách vo výške tisíc a viac metrov.

Nie je lienka ako lienka

Len v Európe žije takmer 100 druhov lienok. Do našich končín sa však dostali aj invazívne lienky z Ázie. Tieto lienky sú oproti lienke sedembodkovej menej červené a sfarbené sú skôr do oranžova alebo do čierna. Problém spočíva v tom, že tieto lienky vypúšťajú páchnucu žltú obrannú tekutinu a dokážu znečistiť miesta, na ktorých sú prilepené. Škodcom sa stáva najmä na jeseň, keď dozrieva ovocie. V tomto období je už menej hmyzu a ovocie sa stáva pre lienku náhradnou potravou. Proti lienkam by mal fungovať obyčajný gáfor.