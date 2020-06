TASR

Dnes o 12:08 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Bartyová si nie je istá, či bude hrať na US Open

Svetová jednotka ženského tenisu Ashleigh Bartyová sa pridala k hráčom, ktorí zvažujú svoju účasť na US Open.

Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová pózuje s trofejou po výhre na turnaji WTA v Miami 30. marca 2019. — Foto: TASR/AP

Brisbane 15. júna (TASR) - Svetová jednotka ženského tenisu Ashleigh Bartyová sa pridala k hráčom, ktorí zvažujú svoju účasť na US Open. Austrálčanka má rovnako ako Novak Djokovič, Rafael Nadal, či Simona Halepová pochybnosti o svojej účasti pre pandémiu koronavírusu a s ňou súvisiace bezpečnostné opatrenia.

Organizátori amerického grandslamového turnaja by mali v priebehu týždňa rozhodnúť, či podujatie odštartuje v plánovanom termíne 31. augusta. USA registruje viac ako 115 000 úmrtí na COVID-19, z toho viac ako 30 000 zaznamenali v štáte New York, kde sa turnaj tradične hrá.

„Tiež mám obavy. Rozumiem tomu, že turnaje túžia po spustení sezóny, ale prioritou musí byť zaručenie bezpečnosti pre všetkých zúčastnených,“ povedala v rozhovore pre AP.

Od účastníkov US Open budú organizátori vyžadovať test na koronavírus už pred odletom do dejiska turnaja. „Nemôžem sa dočkať, až budem opäť hrať, ale musíme sa uistiť, že je to bezpečné. Nielen pre mňa, ale pre celý môj tím,“ dodala víťazka Roland Garros z roku 2019.