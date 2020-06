Michaela Mäsiarová

Dnes o 12:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovensko hostí amerických filmárov! Najväčší seriálový hit súčasnosti sa bude točiť u nás

Najslávnejšia streamovacia televízia konečne potvrdila informácie, o ktorých sa špekulovalo už od zimy.

BRATISLAVA 15. júna - Zmiernenie pandemických opatrení po celom svete prináša opäť šancu vrátiť sa do normálu. Príležitosť opäť tvoriť a v neposlednom rade, po mesiacoch stagnácie, aj zarábať, dostávajú aj filmári. Najslávnejšia streamovacia spoločnosť Netflix pritom nie je žiadnou výnimkou. Práve Netflix si to po pandémii namieri so svojím štábom priamo do našich končín.

Najväčší seriálový hit súčasnosti bude obsahovať zábery slovenskej krajiny

Netflix prichádza na Slovensko nakrúcať jeden zo svojich najväčších a podľa všetkého aj najdrahších seriálov. Práve u nás totiž vznikne podstatná časť pripravovanej druhej série seriálu Zaklínač.

Kým prvá séria vznikala poväčšine u našich maďarských susedov, ďalších osem častí sa chystajú filmári nakrúcať na Slovensku, časť v Českej Republike a tiež v Británií, kde práce započali ešte pred koronakrízou. Celá produkcia by sa mala opätovne naplno rozbehnúť už 3. augusta.

Zatiaľ nie je známe, kde konkrétne sa bude na Slovensku nakrúcať, pričom je jasné, že značka akou je Netflix, si v tomto smere dáva skutočne veľký pozor, najmä pre prehnaný záujem fanúšikov, ktorí by samotné natáčanie mohli prílišnou pozornosťou ohroziť.

Informáciu priniesol denník Pravda s odvolaním sa na fanúšikovskú stránku online televízie Netflix pre Česko a Slovensko. Premiéra druhej série Zaklínača je v tejto chvíli naplánovaná na záver budúceho roka. Samotné nakrúcanie by sa malo skončiť tesne pred Vianocami.