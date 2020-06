Inzercia

Dnes o 12:26 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ako žiť zdravšie. 7 jednoduchých rád, vďaka ktorým sa budete cítiť lepšie

Na to, aby ste boli zdravší a šťastnejší, stačia aj malé zmeny. Doprajte si prechádzku, viac tekutín a dostatok spánku. Už po niekoľkých dňoch sa budete cítiť podstatne lepšie.

Veci, ktoré môžete urobiť dnes, neodkladajte na zajtra

Kameňom úrazu mnohých ľudí je neustále odkladanie vecí na inokedy. Či už ide o drobnosti alebo o veľké rozhodnutia, vždy je lepšie ich vybaviť čo najskôr. V opačnom prípade sa vám nakopia, čo predstavuje zbytočnú záťaž na psychiku a s každým ďalším dňom to bude len horšie. Najlepšie je úlohy rozdeliť na viacero dní a plniť ich postupne. Zbavíte sa stresu.

Kvalitný spánok pre kvalitnejší život

Spánok patrí k najdôležitejším aspektom nášho života. Ovplyvňuje zdravie, pamäť, náladu, ale aj dlhovekosť. Napriek tomu ho mnohí zanedbávajú. Ak neviete, ako zaspať, príčinou môže byť pozeranie do mobilu či cigareta tesne pred spaním. Pomôcť vám môže teplý kúpeľ či meditácia.

Dodržiavajte pitný režim

Voda je základ života. Tvorí viac než polovicu váhy človeka, preto je potrebné ju neustále dopĺňať. Jej nedostatok môže viesť k bolestiam hlavy, únave a zhoršenému tráveniu. Pravidelný prísun tekutín zlepší vaše sústredenie i fyzický výkon. Odporúčame piť najmä čistú vodu z vodovodu. Vhodné je z času na čas ju prestriedať minerálkou alebo nesladeným čajom.

Venujte čas svojej rodine a známym

Napriek uponáhľanej dobe by sme nemali zabúdať ani na svojich blízkych. Ozvite sa im a dohodnite si stretnutie. Poteší to ich i vás. Spoločné zážitky by vo vašom živote rozhodne nemali chýbať. Vďaka nim spoznáte ďalších zaujímavých ľudí, ktorí vám otvoria nové možnosti. Nezabudnite však na dobrú náladu. Niekedy stačí obyčajný úsmev a niekomu zlepšíte deň.

Nepodceňujte zdravú stravu

Správna strava je pre vaše telo nevyhnutná. Je zdrojom energie, vďaka ktorej sme schopní vykonávať aj náročnejšie aktivity. Váš jedálniček by v prvom rade malo tvoriť ovocie a zelenina. Doplňte ho vajcami a mäsom. Dajte si však pozor na ich pôvod. Zvieratá, ktoré boli kŕmené modifikovanými potravinami, určite jesť nechcete. Vegánstvo, vegetariánstvo či iné diéty tiež nie sú dobré. Vaša strava by mala byť v prvom rade vyvážená.

Zbavte sa zbytočnej negativity

Pozitívne duševné zdravie je rovnako dôležité ako to telesné. Vyhnite sa kritike, ktorá nie je konštruktívna. Niektorí ľudia zámerne vyvolávajú situácie, ktoré nikam nevedú iba s cieľom uškodiť. Niekedy pomôže aj zmena prostredia, čerstvý vzduch či šport. Medzi osvedčené nástroje na vyčistenie hlavy patrí aj hudba alebo beh.

Nemusíte do posilňovne, stačí aj obyčajná prechádzka

Cvičenie v posilňovni je síce prospešné, no určite nie je pre každého. Dostatok pohybu dosiahnete aj počas prechádzky alebo jogy. Párkrát do týždňa to však nestačí. Vyhraďte si čas na pohyb každý deň. Okrem zlepšenia imunity a schudnutia sa vám zlepší aj nálada. Vymeňte výťah za schody a dajte šancu športu, napríklad behu. Výsledok sa skôr či neskôr dostaví.