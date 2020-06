TASR

Basketbalistky Jakubcová a Oroszová zostávajú v talianskej Serii A

Na snímke slovenská basketbalistka Ivana Jakubcová — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Rím 14. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky Ivana Jakubcová a Sabína Oroszová zostávajú aj v sezóne 2020/2021 súčasťou najvyššej talianskej súťaže. Jakubcová predĺžila kontrakt s Le Mura Basket Lucca, Oroszová zostáva tiež vo svojom doterajšom pôsobisku - Allianz Sesto San Giovanni.

Pre 25-ročnú Jakubcovú bola Lucca prvým zahraničným angažmánom v jej profesionálnej kariére. Reprezentačná pivotka odohrala v predčasne ukončenom ročníku 18 duelov s priemerom 9,0 bodu a 7,2 doskoku.

„Teším sa, že sa vrátim. Rada hrávam za Luccu a tiež pred vami fanúšikmi. Už sa nemôžem dočkať toho, kedy sem opäť prídem a pustím sa do práce, ktorú sme začali v predošlej sezóne. Chcem sa poďakovať všetkým za podporu a už sa nemôžem dočkať toho, že sa čoskoro uvidíme," vyjadrila sa Jakubcová pre oficiálnu facebookovú stránku.

Okrem nej pokračuje v Serii A1 aj jej reprezentačná kolegyňa. Oroszová sa pred sezónou 2019/2020 upísala konkurenčnému San Giovanni, kde sa stala členkou základnej zostavy. V 19 stretnutiach mala 27-ročná krídelníčka priemerne na svojom konte 10,2 bodu, 4,9 doskoku, 1,2 asistencie a 1,3 zisku.

„Moja skúsenosť bola veľmi pozitívna. Najmä v druhej polovici sezóny sme hrali vynikajúci basketbal a je škoda, že sme to nemohli dokázať v play off. Dúfame, že v novej sezóne budeme pokračovať tam, kde sme prestali počas budovania tohto solídneho tímu. Už sa nemôžem dočkať návratu do Sesta, aby som opäť uvidela svojich kamarátov, zamestnancov a fanúšikov," uviedla Oroszová pre klubový web.