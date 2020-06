TASR

Leverkusen remizoval na ihrisku Schalke 1:1 a je štvrtý

Hráč Leverkusenu Paulinho (vpravo) oslavuje so spoluhráčom Kevinom Vollandom úvodný gól do bránky Schalke. — Foto: TASR/AP

Berlín 14. júna (TASR) - Futbalisti Augsburgu zvíťazili v nedeľňajšom zápase 31. kola nemeckej bundesligy na pôde Mainzu tesne 1:0 a posunuli sa na 13. miesto tabuľky. Duel dvoch zostupom ohrozených tímov rozhodol Florian Niederlechner už v prvej minúte.

Dvadsaťdeväťročný útočník si nabehol za obranu na vysokú loptu a akrobatickým spôsobom ju aj so šťastím poslal do siete. Pre Augsburg to je deviate víťazstvo v sezóne, na konte má 35 bodov a v tabuľke predbehol Union Berlín. Mainz má o štyri body menej a figuruje na 15. priečke.

Domáci okrem prehry prišli aj o nigérijského krídelníka Taiwa Awoniyiho, ktorý utrpel v prvom polčase vážne zranenie hlavy a musel ísť do nemocnice. V druhom nedeľňajšom zápase remizoval Bayer Leverkusen na ihrisku Schalke 1:1 a posunul sa na štvrté miesto tabuľky o bod pred Borussiu Mönchengladbach.

Po bezgólovom prvom polčase sa v 51. minúte dostali do vedenia domáci hráči, keď sa z penalty presadil Daniel Caligiuri. Vedenie však do konca zápasu neudržali, v 81. minúte poslal Wendell prízemnú prihrávku do vápna a Juan Miranda si ju zrazil do vlastnej siete. Deviate Schalke tak natiahlo sériu bez víťazstva už na trinásť zápasov.