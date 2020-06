TASR

Fortuna liga: Žilina porazila Trnavu, udržala sa v boji o titul

Futbalisti MŠK Žilina sa udržali v boji o majstrovskú trofej vo Fortuna lige.

Na snímke vľavo hráč Trnavy Martin Gamboš a hráč Žiliny Ján Bernát — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Žilina 14. júna (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina sa udržali v boji o majstrovskú trofej vo Fortuna lige. V nedeľnom domácom stretnutí 1. kola nadstavbovej skupiny o titul zvíťazili nad FC Spartak Trnava 2:1 vďaka gólom Dávida Ďuriša a Jána Bernáta.

Štyri kolá pred koncom skrátenej súťaže zaostávajú za vedúcim ŠK Slovan Bratislava o desať bodov, obhajcu titulu privítajú vo vzájomnom súboji v sobotu 20. júna o 18.00 h.

MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 2:1 (1:0) Góly: 5. Ďuriš, 65. Bernát - 50. Bamidele. ŽK: Krč, Horvát, Nsumuh (všetci Trnava), rozhodovali: Gemzický - Ferenc, Tomčík, 285 divákov. Žilina: Petráš – Gono, Kopas, Minárik, Sluka – Myslovič, Paur (86. Kurminowski), Bernát (76. Bičachčjan) – Vallo, Iľko (71. Kaprálik), Ďuriš Trnava: Rusov – Krč (66. Horvát), Moenza, Izuchukwu – Gamboš, Tešija, Yao, Bamidele (74. Nsumuh), Cabral (80. Sekera) – Sobczyk, Tzandaris

Žilinu spasil Bernát

Žilina plná mladíkov v zostave sa nezľakla prvého vystúpenia po koronavírusovej prestávke. Do zápasu vstúpila sebavedomo, snažila sa hrať kombinačne a už v 5. minúte sa radovala z gólovej odmeny. Iľko odcentroval z ľavého krídla a na vzdialenejšej žrdi neustrážili trnavskí obrancovia Ďuriša, ktorý prekonal Rusova a otvoril skóre.

O odpoveď sa na opačnom konci snažil Cabral, jeho strela z hranice šestnástky tesne minula bránku. Po štandardnej situácii zohrali domáci signál a pred Paurom musel zachraňovať Rusov.

Žilinčania naďalej predvádzali efektné individuálne ťahy, po vyše polhodine hry bol príkladom Bernát, keď vyzvŕtal hráčov súper a našiel Paura, ten v ťažkej, no zaujímavej pozícii minul. Krátko pred prestávkou sa do šance dral Ďuriš, ale Spartak druhýkrát neinkasoval.

Druhý polčas odštartovali domáci ďalšou príležitosťou, Iľko dostal dlhú prihrávku, zoči-voči Rusovovi však nepochodil. Nedotiahnuté akcie sa MŠK vypomstili v 50. minúte, Tešija zo štandardnej situácie odcentroval na Bamideleho, ktorý vyrovnal na 1:1.

Autor trnavského zásahu bol v týchto momentoch pri chuti, o päť minút neskôr vyskúšal delovkou pozornosť brankára Petráša. Bamidele neustále zamestnával žilinskú obranu, cez šestnástku poslal nebezpečný prízemný center, keď sa k nemu lopta vrátila, vypálil ďalší prudký pokus, onedlho to vyskúšal technicky a netrafil len tesne.

Po viac než hodine hry pustili domáci v šestnástke do zakončenia Sobczyka, ten však vystrelil nedôrazne a Petráš pokryl loptu. Žilinčania prežili vydarenú fázu Trnavy a dokázali sa vrátiť do vedenia v 65. minúte, keď si Iľko spracoval center z pravej strany, v šestnástke vymyslel prihrávku na nabiehajúceho Bernáta, ktorý zasunul loptu do odkrytej siete. Rusov v závere viackrát podržal Trnavu, ale vpredu sa už hostia nezmohli na vyrovnanie a Žilina oddialila majstrovské oslavy Slovana.