Základnú časť českej ligy vyhrala Slavia, v skupine o titul aj Liberec a Ostrava

Najvyššia česká futbalová súťaž Fortuna liga zakončila v nedeľu svoju základnú časť záverečným 30. kolom. Prvé tri tímy tabuľky v ňom uspeli a potvrdili svoje pozície na čele.

Praha 14. júna (TASR) - Najvyššia česká futbalová súťaž Fortuna liga zakončila v nedeľu svoju základnú časť záverečným 30. kolom. Prvé tri tímy tabuľky v ňom uspeli a potvrdili svoje pozície na čele. Vedúca majstrovská Slavia Praha vyhrala na domácom štadióne nad Zlínom 1:0 gólom stredopoliara Lukáša Masopusta zo 74. minúty.

Slavia má na konte 72 bodov, o šesť viac ako druhá Plzeň, ktorá vyhrala na ihrisku SK Sigma Olomouc tesne 1:0 vďaka gólu Tomáša Hořavu. Tretia Sparta zaznamenala piaty triumf v sérii, keď zdolala domáce Slovácko 2:0, na plzenských zverencov trénera Adriana Guľu stráca priepastných 16 bodov. V skupine o titul sa predstavia aj Jablonec a Liberec s Ostravou, ktoré sa v nedeľu rozišli bezgólovou remízou.

To mohli využiť České Budějovice, v prípade výhry v Opave by v tabuľke preskočili Ostravu, no nedeľňajší duel im nevyšiel a prehrali 0:2. Oba góly dostali v záverečnej polhodine, ktorú dohrávali bez vylúčeného Jiřího Kladrubského. V skupine, v ktorej sa hrá o miestenku do Európskej ligy UEFA, si zahrajú s Bohemians, Slováckom či Mladou Boleslavou.

Tretiu skupiny nadstavby tvoria tímy, ktoré sa pobijú o udržanie. Figurujú v nej Olomouc, Teplice, Zlín, Karviná, Opava a posledná Pŕíbram.