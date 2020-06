TASR

Bulharsko splnilo poslednú podmienku pre vstup do čakárne na euro

Bulharsko splnilo poslednú podmienku pre vstup do bankovej únie a čakárne na euro.

Ilustračné foto — Foto: pexels.com/pixabay

Sofia 14. júna (TASR) - Bulharsko splnilo poslednú podmienku pre vstup do bankovej únie a čakárne na euro. Bulharsko v piatok (12. 6.) uviedlo, že intervenovalo a vykrylo nedostatok kapitálu piatej najväčšej domácej banky First Investment Bank (Fibank), aby zabezpečilo svoju žiadosť o vstup do eurozóny.

„Toto bola posledná požiadavka, garantovať stabilitu tejto banky," povedal premiér Bojko Borisov po tom, čo vláda schválila intervenciu prostredníctvom bulharskej rozvojovej banky BDB.

Posledná požiadavka

Zvýšenie kapitálu Fibank bolo poslednou požiadavkou, ktorú mala krajina splniť, než bude môcť vstúpiť do systému výmenných kurzov ERM II, ktorý sa tiež nazýva čakárňou na euro, a stať sa súčasťou bankovej únie.

Mena krajiny, ktorá chce vstúpiť do eurozóny, musí pred prechodom na spoločnú menu stráviť v ERM II minimálne dva roky. Bulharská vláda by chcela do ERM II vstúpiť už v júli. Rovnaký plán má aj Chorvátsko.

Fibank v polovice mája otvorila upisovanie na predaj 40 miliónov nových akcií, z ktorého chcela získať až 200 miliónov BGN (102 miliónov eur) na zvýšenie kapitálu. Záťažové testy Európskej centrálnej banky (ECB) minulý rok totiž ukázali nedostatok kapitálu. Nezáujem investorov však ohrozil emisiu, až nakoniec musela intervenovať BDB.

Vláda v piatok uviedla, že štátna BDB, ktorá tradične podporuje malé firmy a dôležité projekty, získa až 70 % z nových akcií. Podľa Borisova cieľom je, aby ich BDB neskôr predala späť banke za trhovú cenu.