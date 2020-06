Hrozí koniec stravných lístkov? Koalícia premýšľa nad alternatívami

TASR

Poskytovanie stravného zamestnancom je v súčasnosti témou rokovaní koaličných strán.

Bratislava 14. júna (TASR) – Poskytovanie stravného zamestnancom je v súčasnosti témou rokovaní koaličných strán. K zmene sa zaviazali aj v programovom vyhlásení vlády. Názory na túto problematiku sú však rôzne.

Zväz obchodu (ZO) SR tvrdí, že gastrolístky ochudobňujú zamestnancov, zamestnávateľov aj prevádzky verejného stravovania. Sú však aj názory, že zavedenie stravného v hotovosti by mohlo viesť k zhoršeniu stravovacích návykov ľudí.

Chcú ponúknuť výber

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) vo svojom programe uvádza, že zamestnancom chce umožniť vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu. „O forme poskytovania stravného zamestnancom diskutujú koaliční partneri. Následne sa problematika bude riešiť aj na pôde tripartity. V tejto chvíli je táto otázka otvorená,“ povedala pre TASR hovorkyňa ministerstva práce Veronika Husárová.

ZO SR víta zámer zmeniť systém poskytovaných gastrolístkov, pretože manipulácia s nimi je okrem iného veľmi náročná. "Zmena by sa mala uskutočniť tak, aby zamestnávateľ podľa svojich možností mohol rozhodnúť, či bude poskytovať stravu, ak má napríklad funkčnú jedáleň, alebo poskytne finančné plnenie," navrhuje ZO SR.

Zhoršia sa stravovacie návyky pracujúcich?

Na celom procese poskytovania gastrolístkov sa podľa zväzu „priživujú“ len firmy, ktoré ich vydávajú. „Poplatky a provízie totiž platí nielen zamestnávateľ, ale i samotní poskytovatelia stravovacích služieb,“ upozornil ZO SR.

Sú však aj názory, že zvažované zavedenie stravného v hotovosti môže viesť k zhoršeniu stravovacích návykov pracujúcich. Podľa prieskumu agentúry 2muse by až 41 % respondentov, ktorí v súčasnosti dostávajú stravné lístky, pripustilo, že by peniaze použilo na platenie účtov, chod domácnosti alebo osobné potreby. Ďalších 10 % dokonca uviedlo, že by si takto vyplatený príspevok na stravovanie ušetrili.

