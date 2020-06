Unikátna prírodna galéria v Bratislave. Nájdete v nej desiatky zvierat zo šrotu

TASR

Bratislava 13. júna (TASR) – Neďaleko Cyklomostu Slobody v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves nájdu návštevníci prírodnú galériu s názvom Šrot park, v ktorej sa nachádza viac ako šesť desiatok zvierat vyrobených zo šrotu.

Autor projektu Branislav Pokorný pre TASR uviedol, že pôvodná myšlienka bola založiť galériu so zvieratami žijúcimi na Slovensku, avšak v posledných týždňoch pribudli do expozície viaceré bonusy, ako je napríklad terárium či socha žirafy.

Vyrába ich vo voľnom čase

Pokorný sa výrobe zvierat zo šrotu venuje vo svojom voľnom čase. Pôvodne sa venoval tvorbe sôch dreva, na prácu so šrotom prešiel potom, ako sa inšpiroval námetmi zo zahraničia. „Chcel som vyskúšať, či by som dokázal vyrobiť zo šrotu niečo aj ja. Tak som si požičal od svokra zváračku, od neho som mal aj prvý šrot a s tým som začal,“ priblížil.

Na snímke socha líšky. Foto: TASR/Simona Ivančáková

Na snímke socha kuny Foto: TASR/Simona Ivančáková

Výroba jedného zvieraťa trvá podľa jeho slov zhruba týždeň. „Niekto by si pomyslel, že čím menšie zviera, tým skôr ho mám vyrobené, ale nie je to tak,“ povedal autor Šrot parku.

V expozícii prírodnej galérie sa nachádza cez 60 exponátov, z toho je vyše 40 zvierat a 20 „gigantov“ chrobákov. „Ako prvé skúšobné zviera som urobil medveďa. Najskôr som vyrobil hlavu a keď to vyzeralo približne ako medveď, dorobil som aj spodok,“ priblížil Pokorný.

Najnovším prírastkom žirafa

Najnovším prírastkom Šrot parku v Devínskej Novej Vsi je socha žirafy, ktorú do jej priestorov nainštalovali začiatkom júna. Autor poznamenal, že môže vážiť zhruba 500 kilogramov a s jej inštaláciou mu pomáhali viacerí dobrovoľníci. Prezradiť, čo pribudne do galérie ako ďalšie, zatiaľ nechcel. Potvrdil však, že to bude pre návštevníkov prekvapenie.

Na snímke socha vlka nahaňajúceho zajaca. Foto: TASR/Simona Ivančáková

Na snímke socha ježka. Foto: TASR/Simona Ivančáková

Pri výrobe vystavených zvierat používa autor materiál, ktorý si vyberá sám na šrotovisku. „Ľudia sa mi ozývajú, že majú doma materiál a chceli by mi ho darovať. Ja si však najradšej šrot vyberám sám s tým, že idem na šrotovisko a kúpim si to, čo sa mi hodí,“ vysvetlil.

Šrot park v blízkosti rieky Morava začal fungovať v novembri 2019. Ako priznáva jeho autor, pôvodne mal byť otvorený len v niektoré dni a cez víkend. Koronakríza však situáciu zmenila a galéria je otvorená denne, v týchto dňoch do prírodnej galérie chodia nielen rodiny s deťmi, ale aj žiaci zo škôl. Vstupné je dobrovoľné.