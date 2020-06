TASR

Erika Rajnohová sa dohodla so španielskym tímom Atlético Guardés

Slovenská reprezentantka v hádzanej Erika Rajnohová bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v španielskej Galícii.

Erika Rajnohová — Foto: Facebook/Erika Rajnohová

Bratislava 13. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v hádzanej Erika Rajnohová bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v španielskej Galícii. Z nemeckého tímu HSG Bad Wildungen Vipers zamierila do klubu Mecalia Atlético Guardés.

„Post hlavného trénera tam zastáva José Ignacio Prades, ktorý pôsobí taktiež aj v španielskej ženskej reprezentácii. Hráčky tímu Guardés v minulej sezóne, ktorú prerušila pandémia koronavírusu, figurovali na treťom mieste a účinkujú aj na medzinárodnej scéne, čo je veľmi fajn,“ povedala E. Rajnohová pre oficiálny portál Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

Zvažovala návrat na Slovensko

Dvadsaťjedenročná spojka bola so svojou staršou sestrou Monikou, ktorú nedávno vyhlásili za najlepšiu hádzanárku Slovenska za uplynulý rok, v sezóne 2018/2019 hráčkou francúzskeho prvoligového klubu ESBF Besancon. Potom zamierila do Nemecka.

„Musím sa priznať, že po sezóne v Nemecku som zvažovala aj možnosti pôsobenia v domácej lige a popritom by som študovala na vysokej škole. Napokon sa mi naskytla táto možnosť pôsobenia v Španielsku, ktoré sa mne osobne ako krajina veľmi páči a takisto aj španielsky jazyk, čiže toto sú pre mňa plusové body. Úprimne sa z toho veľmi teším, veľkú rolu v rozhodovaní zohral aj dobrý pocit, takže sme sa dohodli na podpise zmluvy zatiaľ na jednu sezónu. A potom uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie. Je to pre mňa nový impulz, ktorý som potrebovala,“ zdôraznila E. Rajnohová, ktorá na Slovensku hrávala za HK AS Trenčín.