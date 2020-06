Monika Hanigovská

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Keď bola malá, matka jej odrezala obe rúčky: Aj tak sa naučila šoférovať, písať a našla si lásku

Pani Anna by mohla ísť mnohým z nás príkladom. Napriek ťažkému životnému údelu sa nikdy nevzdala.

Anna Váchalová. — Foto: Reprofoto blesk.cz/Zbyněk Schnapka a archiv A. Váchalové

DOMAŽLICE 14. júna – Ako dieťa si prešla krutým peklom. Napriek tomu sa z dievčatka bez rúk, ktoré jej odrezala vlastná matka, stala psychicky aj fyzicky silná žena.

Pani Anna Váchalová (88) sa dokázala so situáciou nielenže vyrovnať a hľadať v živote „to“ pekné, ale aj kráčať životom bez rúk naozaj odhodlane. S veľkou chuťou ísť ďalej sa naučila šoférovať, krásne písať, nájsť si prácu. Dnes sa teší z veľkej rodiny.

Napriek nevýhode je pani Anna dnes veľmi sebestačná. Foto: Reprofoto blesk.cz/Zbyněk Schnapka a archiv A. Váchalové

Jeden deň jej zmenil život

Vyrastala ako zdravé dieťa na Domažlicku. V máji 1932 sa všetko zmenilo. „Mama mala laktačnú psychózu, schmatla nôž a odrezala mi zaživa obe ruky pri zápästiach. To isté sa snažila urobiť aj sestre Libuške,“ prezradila pani Anna pre český Blesk.cz.

Keby nekráčal náhodou okolo sedliak, dnes by tu asi nebola. A možno ani jej sestra Libuška. „Vbehol dovnútra, zaškrtil nám tepny, vypriahol kone a išiel do Kdyne po doktora. Odviezli nás do nemocnice v Klatovoch. Libuške ruky zachránili, u mňa už to ale nešlo,“ spomína.

Pani Anne nerobí problém ani písať. Foto: Reprofoto blesk.cz/Zbyněk Schnapka a archiv A. Váchalové

Detstvo strávila v ústave pre zmrzačené deti

Po návrate z nemocnice dievčatá skúšal ďalej osud. V tomto období prebiehala kríza a rodina nemala dať čo do úst. „Bola kríza a veľmi sa nestavalo, otec bol tesár a nemal prácu. Bral 10 Kčs týždenne, tzv. žobračenku. Dva roky sa o nás snažil postarať. Ale nešlo to,“ vysvetľuje a dodáva, že v rodine mali aj tretieho súrodenca - bračeka.

Neskôr si otec uvedomil, že deti nedokáže zvládnuť, a dievčatá sa ocitli v ústave pre zmrzačené deti v Prahe - svoj pobyt si v ňom predĺžili na nasledujúcich 16 rokov.

Nemá ruky, no takto krásne píše. Foto: Reprofoto blesk.cz/Zbyněk Schnapka a archiv A. Váchalové

Žije naplno

Napriek hendikepu možno žije aktívnejšie ako mnohí telesne zdraví ľudia. Pani Anna za svoje šťastie vždy bojovala. Dokázala si sadnúť za volant a 30 rokov jazdila sama autom, pričom bojovníčke bez rúk nerobí problém šitie, česanie hrebeňom - a dokonca ani písanie.

Napriek tomu, že nikdy nemala ruky, práca pre ňu nikdy nebol cudzí pojem. Dlhé roky pracovala ako kontrolórka a mzdová účtovníčka, pričom do svojho dôchodku ju vídavali kolegovia na Okresnom výbore.

Najväčšiu radosť jej robí rodina

Pani Anna sa vydala trikrát a na svet priviedla tri deti. Prvé manželstvo nebolo šťastné, v hľadaní lásky sa nevzdala. Do života jej vstúpil druhý manžel Oldřich Kubovec.

„Boli to pekné roky. Objavila sa však u neho muskulárna dystrofia, ochabovanie svalov. Posledných päť rokov som ho nosila. Zomrel, keď mal 41 rokov, boli sme rovnako starí,“ povedala Anna. Dnes jej najväčšiu radosť robí veľká rodina a vnúčence.

