Ľubomíra Somodiová

Dnes o 17:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Jednooká mačička z Oravy je plná prekvapení. Dokáže podávať labku a jej najlepším priateľom je pes

Rumba ovláda triky rovnako, ako aj jej najlepší kamarát psík Deny, ale zachovala si divokosť. Jej zraku napriek tomu, že má iba jedno oko, neunikne žiadna myš.

Rumba je jedinečná mačka. — Foto: Archív/J.Z.

TVRDOŠÍN 14. júna - Na dvore v Tvrdošíne má svoj domov neobyčajná mačka Rumba. Hoci má len jedno funkčné oko, na bystrosti a šikovnosti jej to vôbec neuberá.

Je veľmi zdatnou lovkyňou myší. Dokonca odhodila svoju mačaciu pýchu a kamaráti sa so psíkom Denym, ktorého vždy rada pomasíruje. To zďaleka nie je všetko. Vie na povel podávať labku.

Parťáčka pre staršieho psíka

Čoskoro oslávi svoje druhé narodeniny. „Rodičia ju jedného dňa priviezli ako maličké vystrašené mačiatko v krabici k nám domov,“ hovorí Jana. Plán bol podľa nej jasný: „Ocino chcel potešiť nášho starého psíka, kokeršpaniela Denyho, a dopriať mu spoločnosť v čase, keď je počas dňa sám."

Rumba mala od narodenia na očkách infekciu, ktorá spôsobila, že jedno oko sa veterinárke nepodarilo zachrániť aj napriek poctivej a dlhodobej liečbe. Foto: Archív/J.Z.

Oravčanka priznáva, že začiatky medzi dvoma zvieratkami neboli jednoduché. Spočiatku na seba vrčali. Ale keďže Janin ocino Peter mal s nimi veľkú trpezlivosť a pomalými krokmi ich zbližoval, teraz sú to veľkí kamaráti, ktorí spolu spávajú v jednej búde, i keď Rumba má svoj peliešok. „Niekedy dokonca prichytíme Rumbu, ako masíruje psíkovi Denymu chrbát,“ smeje sa Jana.

Ak náhodou Deny nie je doma a ona to zistí, sedí na lavičke blízko jeho búdy a čaká, kým sa celý živý a zdravý nevráti z prechádzky. V neprítomnosti Denyho odmieta aj jesť.

Rumba čaká na Denyho. — Foto: Archív/J.Z.

Rumba a Deny. — Foto: Archív/J.Z.

Voľakedy, keď bola ešte mačiatko, chodievala na prechádzky spolu s Denym a Janou, potom v nej však zvíťazila divokosť a prechádzky s pomalým psíkom začali byť pre ňu nudné. — Foto: Archív/J.Z.

Najväčšia odmena je pohladenie od obľúbenca

Nevídaný trik ju priučil Peter. Podľa Jany je jej najväčším obľúbencom: „Odmalička ho má najradšej, zvieratá k nemu prirodzene inklinujú. On si zas rád dáva výzvy.“ Mladá žena spomína, že jedného dňa jej ocino len tak spomenul, že Rumbu naučí podávať labku.

Netrvalo dlho a Rumba labku začala naozaj podávať. „Každý deň jej v trénovaní venoval chvíľočku a oplatilo sa,“ prezradila. Zároveň dodala, že pre šikovnú mačku neexistuje väčšia odmena, ako pohladkanie od jej pána: „To zbožňuje úplne najviac. Poteší sa ale aj piškótke.“

Lovením trávi celé dni

Rumbinou najväčšou vášňou však stále ostáva lov myší na lúke. Jej ľudská rodina má za záhradou rodinného domu rozsiahle lúky a polia. Keď ráno pijú kávu, pozorujú z okna, ako loví. „Je to radosť z prírody v priamom prenose,“ hovorí Jana.

Popularite sa vďaka svojej zručnosti teší aj u susedov. Keďže aj im pred dom nosí myšky, zriadili jej misku na mlieko.

Keď si potrebuje oddýchnuť po namáhavej práci, rada sa vyhrieva na slnku a ochotne sa pripojí k pitiu kávy na terase. „Vždy má pod kontrolou, čo sa deje v okolí domu, hoci práve loví ďaleko od nás. Vtedy príde, vyskočí na stoličku, ktorá je práve voľná, a vylihuje si,“ opisuje Oravka.

V jedení má svoj ranný a večerný rituál, keď do misky dostane porciu a pískaním ju Peter privolá z lúk. Vtedy už rodina vidí, ako sa čierno-biela guľa približuje závratnou rýchlosťou k miske. Foto: Archív/J.Z.

Stále divoká

Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že Rumba je krotká mačka, prvý dojem klame. Jana s miernou ľútosťou v hlase, no zároveň s hrdosťou poznamenala, že s hladkaním to v Rumbinom prípade vôbec nie je jednoduché: „V tomto prípade to naozaj nie je obyčajná mačka - pohladkať a privolať k sebe ju vie len ocino.“