TASR

Benčičová pomohla Slovanu Bratislava k triumfu v extralige žien

Tenistky Slovana Bratislava sa stali víťazkami extraligy žien.

Na snímke zľava kapitánka / trénerka Radka Zrubáková, Belinda Benčičová, Michaela Hončová, Anika Jašková, Viktória Kužmová, Katarína Kužmová, Jana Jablonovská a Nikola Tomanová pózuje s trofejou. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 12. júna (TASR) - Tenistky Slovana Bratislava sa stali víťazkami extraligy žien. Vo finále triumfovali na dvorcoch obhajkýň titulu TC EMPIRE Trnava 4:1. O všetkom bolo rozhodnuté už po dvojhrách.

Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová deklasovala Terezu Mihalíkovú 6:0, 6:0 a zvýšila náskok hostiek na 3:1. Víťazstvo Slovana spečatila Viktória Kužmová, ktorá si poradila s Annou Siskovou 6:4, 6:3.

Neskutočná posila, tvrdí Kužmová

Slovanistky prehrávali v 1. kole na kurtoch Slávie STU Bratislava 0:3, otočili však nepriaznivý vývoj a v semifinále v Piešťanoch i vo finále proti Trnave už dominovali. „Je super, že sa nám podarilo vyhrať extraligu. V pondelok sme prežili klinickú smrť. Som rada, že sme sa chytili a že sme dokráčali až k celkovému triumfu. Belinda bola neskutočná posila. Vôbec mi neprekážalo, že ona bola tímová jednotka a ja som bola v pozícii dvojky,“ uviedla Kužmová.

Na snímke Belinda Benčičová (TK Slovan Bratislava) počas finálového zápasu slovenskej ženskej extraligy proti Tereze Mihálikovej (TC EMPIRE Trnava). Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Benčičová si zápasy slovenskej extraligy užila: „Teší ma, že som pomohla Slovanu k zisku titulu. Hralo sa mi dobre, bola to super zábava. Neprekážalo mi, že na kurtoch neboli zberači loptičiek a museli sme si sami prehadzovať tabuľku so skóre. Vrátila som sa do čias, keď som hrala extraligu ako dorastenka. Celkovo hodnotím prípravu na Slovensku veľmi pozitívne.“ Svetová osmička sa na budúci týždeň predstaví na turnaji Bratislava Open.