Vypočúvanie kandidátov na sudcu ÚS i šéfa GP má byť začiatkom septembra

Dnes o 14:35

Vypočúvanie kandidátov na ústavného sudcu by malo byť začiatkom septembra, v rovnakom termíne by mohol byť aj verejný híring kandidátov na generálneho prokurátora.

Na snímke Milan Vetrák (OĽANO) — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 12. júna (TASR) - Vypočúvanie kandidátov na ústavného sudcu by malo byť začiatkom septembra, v rovnakom termíne by mohol byť aj verejný híring kandidátov na generálneho prokurátora. TASR to povedal predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽaNO).

Koaliční poslanci zatiaľ nemajú návrhy na kandidátov na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR, podávať sa môžu do 10. júla. Na tomto súde sa uvoľnilo miesto sudcu potom, čo sa Mojmír Mamojka vzdal funkcie. Zanikla mu na konci mája.

OĽaNO a Za ľudí kandidáta ešte nemajú

Vetrák by chcel, aby sa v jeden deň vypočúvali kandidáti na sudcu ÚS a na druhý kandidáti na generálneho prokurátora. Šéf výboru nemá kandidáta, ktorého by chcel navrhnúť na post ústavného sudcu. Nevie zatiaľ ani o žiadnom mene, ktoré by navrhovali poslanci za OĽaNO.

Strana Za ľudí chce, aby sa do výberu dostalo čo najviac vhodných kandidátov, meno ešte nenavrhla. „Táto debata sa pomaly začína rozbiehať, ešte nie sme v rovine, že by sme prišli s konkrétnym menom, ale určite chceme byť v tejto diskusii aktívni,“ povedal pre TASR podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí), ktorý považuje za najdôležitejší verejný híring.

„Budem veľmi rád, ak bude navrhnutých čím viac dobrých kandidátov, aby sme si vedeli ako parlament dobre vybrať, zvolili dvoch a pani prezidentka si takisto vybrala, pretože ústavný súd potrebuje sudcu alebo sudkyňu, ktorá bude odborne a morálne zdatná,“ dodal.

O kandidátoch nehovorili zatiaľ ani ostatní

O menách kandidátov na ústavného sudcu ešte nehovorili ani poslanci zvyšných strán koalície. „Neviem o tom, že by boli vyrokované mená,“ povedala pre TASR predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová, podobne sa vyjadril aj šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

Poslanec Juraj Blanár (Smer-SD) zatiaľ nevie, že by niekto z poslancov opozičného Smeru-SD chcel navrhovať kandidáta na ústavného sudcu. „Nevylučujem, že môže taký návrh prísť,“ doplnil. Parlament má voliť kandidátov na ústavného sudcu na septembrovej schôdzi NR SR, ktorá začína 16. septembra.

Poslanci majú zvoliť dvoch kandidátov, z ktorých má prezidentka Zuzana Čaputová vymenovať jedného. Okrem poslancov NR SR môže kandidátov navrhovať napríklad predseda Najvyššieho súdu SR, ministerka spravodlivosti, šéfka Súdnej rady SR a jej členovia, ako aj právnické fakulty.