Monika Hanigovská

Dnes o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Soňa chce sestre urobiť najkrajšie narodeniny: Ľudia z celého sveta jej posielajú pohľadnice. Zapojte sa aj vy!

Len niekoľko dní stačilo na to, aby ľudia otvorili svoje srdcia a začali posielať pohľadnice čoskoro oslávenkyne, ktorú vôbec nepoznajú.

Sonina výzva dojala množstvo ľudí. — Foto: Facebook/Soňa Rebrová

IVANKA PRI DUNAJI 13. júna – Pôvodne chcela potešiť sestru. Príspevok Sone Rebrovej však len za pár dní dokázal odhaliť dobré srdcia nielen mnohých ľudí naprieč Slovenskom, ale aj za ďalekými hranicami.

Jej sestra Beátka má Downov syndróm a 21. júna oslávi okrúhlych 50 rokov. Beátka miluje oslavy, preto sa v hlave sestry zrodil nápad, ako ju čo najkrajšie potešiť.

Ako pre Dobré noviny prezradila vyzývateľka tohto pekného gesta, Beátka býva len s mamou. Tým, že im blízki už umreli, tak sa kruh návštev uzavrel. Každou pohľadnicou sa jej radosť radosť zväčší, pretože ľudí vníma osobnejšie.

Za každou pohľadnicou je viac ako prianie

„Veľmi sa na oslavu teší, spomína ju každý deň. Keďže ale väčšina ľudí, ktorých mala rada, už nie je s nami, bude trošku smutná. Možno by ju potešilo, keby ste jej vedeli poslať pohľadnicu s prianím všetkého naj k 50-ke. Určite bude mať veľkú radosť, že si na ňu spomenulo viac ľudí! Adresa na ňu je Beátka Polláková, Grassalkovičova 17/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji,“ uvádza Soňa vo výzve.

Tú dnes zdieľa vyše 17-tisíc ľudí a hranica krásnych komentárov spojených s odkazmi, videami a fotkami pohľadníc, ktoré k Beátke poputujú, sa blíži k dvom tisíckam.

Beátka ešte netuší, aká oslava ju čaká. Foto: Soňa Rebrová

Beátka má ľudí oveľa bližšie k srdcu

Beátka má ľudí oveľa bližšie k srdcu. Po prečítaní každého odosielateľa na pohľadnici sa jej oči akosi rozžiaria. A vtedy ho s radosťou v hlase nahlas zvestuje: „Beátka vtedy povie, pozri, napísala mi ten a ten, pričom vysloví jeho meno. Každého vníma ako nejakého kamaráta, alebo kamarátku, takže, ak bude mať veľa pohľadníc, tak si pomyslí na to, koľko ľudí na ňu spomenulo. A to ju veľmi poteší.“

„Za dva dni prišlo päť vriec, ktoré na pošte spojili do dvoch veľkých. Píšu ľudia z Nového Zélandu, Kanady, Švajčiarska, Nemecka, Rakúska, Nórska, potom posielajú pohľadnicu aj z nejakého ostrova pri Anglicku, o ktorého existencii som ani doteraz netušila. Som zvedavá, z koľkých krajín ešte prídu, ale vyzerá to, že z celého sveta,“ konštatuje Jana. Beátka tak bude mať čo čítať.

Najprv šesť ľudí, dnes tisíce

Najskôr s takýmto záujmom nepočítala. „Uverejňovala som príspevok ráno (8. júna, pozn. red.), ale neuvedomila som si, že na svojom profile mám nastavené súkromie len pre priateľov. Vtedy mi napísalo asi tak šesť ľudí a povedala som si, že veľmi to nejde,“ a priznáva, že vtedy by ju tešilo i vedomie, ak by Beátka dostala čo len niekoľko desiatok pohľadníc. Teraz jej radosť bude oveľa väčšia.

Potom jej kamarátka poradila, aby si zmenila súkromné príspevky na verejné. „Tak som to urobila a zrazu mi dcéra vraví, a vieš, že stále ti niekto píše a máš tam 17-tisíc zdieľaní?“ opisuje moment prekvapenia.

Zatiaľ prišlo pohľadníc za dve vrecia. Foto: Soňa Rebrová

Ľudia sú oveľa osobnejší

Starostlivú sestru veľmi potešilo aj to, ako sa ľudia pod príspevkom otvárajú a ukazujú aj veľkú dávku spolupatričnosti. Zasielajú jej fotky rodín, kde členovia majú Downov syndrómom: „V príspevkoch píšu, že aj ja mám sestru, brata s Downovým syndrómom.“ Pri srdci ju zahrialo aj video tancujúceho chlapca.

Pohľadnicu sa podľa jej slov rozhodla poslať aj Miška, ktorú pred niekoľkými rokmi postretlo nešťastie počas brigády na Cypre a celé Slovensko vtedy sledovalo s napätím jej návrat domov. „Napísala aj Miška, ktorá ochrnula na Cypre, že aj ona pošle pohľadnicu.“

„Veľa ľudí mi píše, čo by ju ešte potešilo, tak vravím, že tie omaľovánky, výšívky, ceruzky,“ prezrádza nám Soňa. Niektorých výzva dojala tak, že sa ponúkli vytvoriť balónovú výzdobu, ďalší chce priniesť tortu. Pohľadnice však ostávajú jej srdcovkou.

Oči sa jej dokážu rozžiariť pri každej pohľadnici. — Foto: Facebook/Soňa Rebrová

Oči sa jej dokážu rozžiariť pri každej pohľadnici. — Foto: Facebook/Soňa Rebrová

Oči sa jej dokážu rozžiariť pri každej pohľadnici. — Foto: Facebook/Soňa Rebrová

Oči sa jej dokážu rozžiariť pri každej pohľadnici. — Foto: Facebook/Soňa Rebrová

Oči sa jej dokážu rozžiariť pri každej pohľadnici. — Foto: Facebook/Soňa Rebrová

Oči sa jej dokážu rozžiariť pri každej pohľadnici. — Foto: Facebook/Soňa Rebrová

Oči sa jej dokážu rozžiariť pri každej pohľadnici. — Foto: Facebook/Soňa Rebrová

Oči sa jej dokážu rozžiariť pri každej pohľadnici. — Foto: Facebook/Soňa Rebrová

Oči sa jej dokážu rozžiariť pri každej pohľadnici. — Foto: Facebook/Soňa Rebrová

Oči sa jej dokážu rozžiariť pri každej pohľadnici. — Foto: Soňa Rebrová

Oči sa jej dokážu rozžiariť pri každej pohľadnici. — Foto: Facebook/Soňa Rebrová