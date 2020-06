Ľubomíra Somodiová

Včera o 21:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Jennifer Lopez má aj rovnako krásne sestry. Slávna J Lo je pre nich vždy „len“ Jen

Jennifer Lopez má so svojimi sestrami veľmi pekný vzťah.

Jennifer Lopez — Foto: Instagram/jenniferlopezbarbie

NEW YORK 12. júna - Speváčka Jennifer Lopez je hviezda svetového formátu. Má za sebou kopec driny a úspechov. Je úspešnou speváčkou, zažiarila aj na filmovom plátne - no pre jej sestry bude vždy len Jen.

Hoci sú odlišné, majú veľa spoločného

J Lo má dve sestry, staršiu Leslie a mladšiu Lyndu. Každá z nich je úplne iná, no predsa ich niečo spája. Leslie je učiteľkou hudby v škole v Bronxe a má rovnako dobrý sluch ako jej slávny súrodenec.

Ani mladšej Lynde nie sú cudzie kamery. Nestojí však pred nimi ako speváčka či herečka, ale ako novinárka. V minulosti pracovala pre Good Day New York a taktiež aj vo Fox 5 Live. V roku 2001 dokonca získala cenu Emmy za program ranných správ.

Portál Hola uvádza, že v súčasnosti pracuje pre ABC Radio.

Vždy bola líderkou

Hoci Leslie a Lynda neradi poskytujú rozhovory o svojej slávnej sestre, pre šou Oprah Winfrey spravili výnimku. „Ako dieťa bola Jen vodca. Všetko, čo sme kedy vyviedli, bolo zvyčajne jej nápadom. Je to moja sestra. Pre všetkých je to slávna filmová hviezda, ale pre mňa nie. Stále je to moja sestra a stále mi ide na nervy,“ povedala s úsmevom Leslie.

Lynda priznala, že keď si spomenie na moment otvorenia reštaurácie svojej prostrednej sestry a na to, ako ju pred bránami čakali davy fanúšikov držiac v ruke obrázky, rozosmialo ju to.

„Neviem prečo, ale neskutočne ma rozosmieva, keď som si predstavila, že sú tam všetci preto, aby videli moju sestru. Jen, moja šibnutá sestra, ktorá pobehovala v spodnom prádle, keď sme boli malé,“ povedala.

Najlepšie priateľky

Jennifer vždy tvrdila, že si je so sestrami veľmi blízka, ale pre HuffPost Live v roku 2014 priznala, že mladšiu sestru Lyndu považuje za svoju najlepšiu priateľku: „Vždy sme si boli blízke. Neviem, vždy sme boli najlepšie priateľky.“

A hoci sa všetky tri nestretávajú často, napriek tomu je na fotografiách vidieť, že sa majú naozaj rady.

Zdroj: Oprah Mag