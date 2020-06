Dominika Pacigová

Včera o 21:10 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Monika zachraňovala životy v Afrike, no vrátila sa na Slovensko: Milujem liečiť tých, ktorí nič nemajú

V Afrike denne zachraňovala životy, no v čase pandémie sa rozhodla, že sa vráti na Slovensko. Dnes pomáha tým, ktorí to potrebujú.

Monika vymenila modeling za prácu lekárky. Dnes pomáha na Slovensku. — Foto: Instagram/moi_monicka

BRATISLAVA 12. júna - Monika Paločková vyhrala pred ôsmimi rokmi súťaž Miss stredných škôl. Aj napriek tomu, že sa istý čas venovala modelingu, už v detstve snívala o tom, že by chcela pomáhať tým, ktorí to skutočne potrebujú.

Hneď po vyštudovaní medicíny odišla do Burundi, malej, ale veľmi ľudnatej krajiny v Afrike. Jej ďalšie kroky viedli do Južného Sudánu a následne do Kene. V sťažených podmienkach zachraňovala ľudské životy sedem dní v týždni, pričom tri dni z toho mala aj večernú službu.

V čase, keď potvrdili prvé prípady nového koronavírusu na Slovensku, sa rozhodla, že sa vráti do rodnej krajiny, aby pomohla lekárom. Monika sa pridružila k organizácii Equite a v dnešných dňoch zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre bezdomovcov a v Pentagone.

Rozhodla sa, že opustí Afriku, aby pomohla na Slovensku

Mladá lekárka sa v polovici marca rozhodla, že sa vráti do rodnej krajiny. „Bolo zrejmé, že situácia na Slovensku si bude vyžadovať moju pomoc. V tom čase som bola v Keni, kde boli potvrdené len tri prípady nákazy koronavírusom. Rozhodla som sa, že na istý čas opustím Afriku, aby som mohla pomôcť kolegom na Slovensku,“ povedala pre Dobré noviny Monika Paločková.

Monika je vášnivou cestovateľkou, no rok 2020 vníma ako špecifický. „Rozhodla som sa, že tentokrát zmarím svoje cestovateľské plány a tohtoročné zarobené peniažky investujem do našej prekrásnej krajiny, našim pracovitým a vytrvalým ľuďom,“ napísala na Instagrame s dodatkom, že je hrdá na to, ako sme zvládli prvú vlnu koronavírusu.

Pomáha tým, ktorí to potrebujú

Mladá lekárka sa pridala k organizácii Equite. „Chodíme zabezpečovať zdravotnú starostlivosť do Pentagonu a pod most Lafranconi pre bezdomovcov - našla som kúsok Afriky na Slovensku. Je to tam dosť podobné, akurát mi už fakt chýbajú slony, 40 stupňov Celzia, teplé pivo a všadeprítomné čokoládové deti s guľatými očičkami,“ uviedla na sociálnej sieti.

Monika pomáha tam, kde je to potrebné. „Milujem liečiť tých, ktorí nič nemajú. Tých, o ktorých sa nik nezaujíma a koho každý strká na okraj spoločnosti. Bože, to je pocit, keď pohladíte niekoho, koho nikto nikdy nepohladil, keď ho potľapkáte po pleci a on vám povie, že ešte nikto sa nikdy na neho tak pekne neusmial, keď podporíte budúcu mamičku, ktorá uvažuje, že si dieťa nenechá, a dodáte jej odvahu, že bude skvelá mamina. A ona, hladkajúca svoje bruško, odchádza tuho stláčajúca v dlani tehotenské vitamíny,“ napísala s dodatkom, že obrovský rešpekt a vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom na Slovensku.