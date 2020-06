TASR

Jaroslav Budz: Učiteľ, ktorý sa neváhal postaviť na ochranu detí aj za cenu vlastného života

Viaceré školské organizácie poukazujú na odvahu učiteľa Jaroslava Budza, ktorý vo štvrtok (11. 6.) zahynul pri tragédii na Spojenej škole na ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach.

Na snímke fotografia Jaroslava Budza počas pietnej spomienky pri budove Spojenej školy vo Vrútkach. — Foto: TASR/Miroslava Mlynárová

Bratislava 12. júna (TASR) – Viaceré školské organizácie poukazujú na odvahu učiteľa Jaroslava Budza, ktorý vo štvrtok (11. 6.) zahynul pri tragédii na Spojenej škole na ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach. Zhodli sa na tom predstavitelia Slovenskej komory učiteľov (SKU) a Asociácie pracovníkov súkromných základných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS).

„Skláňame sa pred odvahou učiteľa, ktorý neváhal položiť svoj život za svojich kolegov a žiakov,“ uviedla SKU vo svojom stanovisku. ASŠŠZS si váži odvahu zástupcu riaditeľa, ktorý „neváhal postaviť sa na ochranu detí aj za cenu vlastného života“.

Neprípustná je akákoľvek forma násilia

SKU poukazuje, že akékoľvek násilie, obzvlášť v školách, je vždy zločinom proti poslaniu, ktoré plní škola – vytvárať bezpečné prostredie pre rozvoj osobností detí i učiteľov. Aj ASŠŠZS tvrdí, že školské prostredie by malo byť pre deti jedným z najbezpečnejších prostredí a je o to tragickejšie, keď k tragédii došlo práve v prostredí školy.

Tragická smrť učiteľa Spojenej školy vo Vrútkach Jaroslava Budza otriasla stovkami ľudí, ktorí mu prišli zapáliť sviečku k budove školy vo štvrtok večer 11. júna 2020. Foto: TASR/Miroslava

Akékoľvek formy násilia sú podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) neprípustné. „Práve škola by mala byť miestom, kde vládne bezpečie. Má zaručovať bezpečnosť a istotu ako pre deti, tak aj pre učiteľov, ktorých by sme mali spoločne chrániť. Musí to byť aj bezpečné miesto pre rodičov, aby ten pocit naozaj mali,“ uviedol vo štvrtok vo Vrútkach minister školstva.

Ako dodal, tragická udalosť na škole bude výzvou na diskusiu so zriaďovateľmi a riaditeľmi škôl. Práve s nimi by mal v najbližších dňoch diskutovať o bezpečnosti na školách. Zároveň Gröhling pripomenul, že od septembra by mali v školách pribudnúť špeciálni pedagógovia a podporný personál, ktorý by mohol školám pomôcť vyrovnať sa aj s mimoriadnymi situáciami.

Uctili si ho stovky ľudí

Združenie katolíckych škôl Slovenska, SKU i ASŠŠZS vyjadrili pozostalým úprimnú sústrasť. Zároveň súcitia so zranenými a želajú im skoré uzdravenie. Tragická smrť učiteľa Spojenej školy vo Vrútkach Jaroslava Budza otriasla stovkami ľudí, ktorí mu vo štvrtok večer prišli zapáliť sviečku k budove školy.

„Všetkých nás to veľmi zobralo. Spolužiakov, kamarátov, Vrútočanov. Spontánne sme si začali písať a založili na sociálnej sieti spomienkovú akciu. Informovali sme ľudí, že sa bude konať. Je to veľmi smutná vec. A sme veľmi dojatí, že prišlo až tak veľa ľudí zapáliť sviečku a uctiť si jeho pamiatku. Vidieť naozaj veľkú súdržnosť všetkých obyvateľov, spolužiakov, ľudí zo školy, Jarkových priateľov,“ povedal bývalý študent vrútockého gymnázia Matej Bórik.