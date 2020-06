TASR

NBA: Liga by sa mala začať 30. júla, o deň skôr oproti pôvodnému plánu

New York (TASR) - Sezónu v basketbalovej NBA by mali opäť rozbehnúť 30. júla, teda o deň skôr, ako sa očakávalo. Uviedla to americká televízna stanica ESPN, dôvod kozmetickej úpravy termínu neoznámila.

NBA prerušili 11. marca pre pandémiu koronavírusu a dohrávať sa bude v športovom komplexe Disney World na Floride. Reštart sa týka 22 tímov. Pre osem klubov s najhoršou bilanciou sa sezóna skončila.

Kluby budú môcť mať na súpiske 17 hráčov. Pätnástich so štandardnými zmluvami a dvoch s dvojcestnými.