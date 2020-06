TASR

Včera o 23:06 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Prezidentský palác sa otvoril darcom krvi

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, ktorý sa oslavuje v nedeľu 14. júna, mohli dobrovoľní darcovia vo štvrtok prísť darovať krv priamo do Prezidentského paláca.

Na snímke darca počas odberu krvi v Prezidentskom paláci — Foto: TASR/Jakub Kotian

Pri tejto príležitosti sa palác verejnosti otvoril po prvý raz. „Prezidentská kvapka krvi je nová iniciatíva, verím, že táto aktivita sa stane tradíciou a stretneme sa tu najneskôr o rok,“ povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová. „Aj krásnym prostredím paláca chceme prilákať najmä prvodarcov, ale, samozrejme, aj ľudí, ktorí už v minulosti zvykli darovať krv,“ priblížila prezidentka. Vo februári sa v Prezidentskom paláci konala aj Valentínska kvapka krvi.

Krv darovala čestná stráž

„Tento rok už darovalo krv aj 103 príslušníkov čestnej stráže,“ doplnila a poďakovala všetkým dobrovoľníkom. „Keď budeme k sebe solidárni aj v tejto oblasti a ľudia, ktorí môžu darovať krv, podporia ľudí, ktorí ju potrebujú, znamená to veľmi veľa,“ myslí si Čaputová.

Na snímke penová loptička pre darcov krvi v Prezidentskom paláci. Foto: TASR/Jakub Kotian

Podujatie zorganizovala Kancelária prezidenta SR v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) SR. „V súvislosti s pandémiou v uplynulom období klesol počet darcov krvi až o 74 percent,“ povedala projektová manažérka NTS SR Martina Frigová.

„Štandardne chodí na naše pracoviská okolo 3400 darcov za týždeň a v čase vypuknutia pandémie to bolo len 880 darcov týždenne. No možno aj v súvislosti so zavedenými bezpečnostnými opatreniami sa situácia sa už stabilizovala a ľudia sa prestali báť,“ tvrdí.

Prísne opatrenia

V rámci opatrení musí každý, kto vstúpi na pracovisko NTS, mať pokrývku tváre, prejsť dezinfekciou rúk a meraním teploty a vypísať dotazník, v ktorom NTS SR zisťuje jeho cestovateľskú a zdravotnú anamnézu. Stále platí, že niekto, kto bol pred 14 a menej dňami v zahraničí, krv darovať nemôže.

Proces darovania krvi pozostáva z evidencie, predodberového vyšetrenia u lekára a samotného darovania. V stredoeurópskom regióne má podľa Frigovej najviac - asi 42 percent - ľudí krvnú skupinu A. Vzácna je krvná skupina AB, ktorú má sedem percent ľudí. Univerzálnymi darcami sú tí s krvnou skupinou 0. „Krvi však nie je nikdy dosť a vítame každého darcu s akoukoľvek krvnou skupinou,“ hovorí Frigová.

Tento rok má kampaň pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi heslo - Daruj krv a urob svet zdravším miestom. Jej cieľom je vyzvať čo najviac ľudí po celom svete, aby sa stali pravidelnými darcami krvi.