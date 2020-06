TASR

Kotal chce Hancka v Sparte aj naďalej, otázne sú financie

Tréner Václav Kotal by chcel viesť slovenského futbalového reprezentanta Dávida Hancka v Sparte Praha aj v budúcom ročníku.

Dávid Hancko — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 11. júna (TASR) - Tréner Václav Kotal by chcel viesť slovenského futbalového reprezentanta Dávida Hancka v Sparte Praha aj v budúcom ročníku. Z Hancka a ďalšieho slovenského obrancu Lukáša Štetinu vytvoril stopérsku dvojicu a Sparta neinkasovala v troch ligových stretnutiach za sebou.

Dvadsaťdvaročný Hancko však v českej metropole iba hosťuje, po tejto sezóne sa má vrátiť do kmeňovej talianskej Fiorentiny. „Určite som za to, aby zostal, bol by som samozrejme veľmi rád. Každý vidí, akú kvalitu má, ako vyrástol, ako sa zlepšuje. Neviem však, či naňho budú financie. Futbal je hra o peniazoch. To nie je otázka pre mňa, musí to vyriešiť Sparta,“ povedal Kotal pre portál idnes.cz.

V dohode o hosťovaní je podľa informácií českého denníka Sport aj opcia na trvalý prestup vo výške približne 5 miliónov eur. Štetina nedávno podpísal nový kontrakt do leta 2022 a v Sparte bude od nasledujúcej sezóny pôsobiť tiež bývalý brankár MŠK Žilina Dominik Holec.