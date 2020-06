Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:10 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Skvelá správa! James Bond bude otcom

Pokračovanie akčného filmu prinesie pre fanúšikov nečakané novinky.

Daniel Craig — Foto: TASR/AP

LONDÝN 11. júna - Agent 007 je známy svojou sukničkárskou povahou, no v najnovšom filme No Time To Die (Nie je čas zomrieť) bude starostlivým otcom 5-ročnej dievčiny. Pričinil sa o to aj herec Daniel Craig, ktorý Jamesa Bonda stvárňuje. Chcel, aby najnovšia bondovka bola plná prekvapení.

O tom, že vo filme bude otcom, sa začalo povrávať minulý týždeň, keď sa na eBayi objavili rozpisy scén s jednotlivými hercami podľa dní a presných časov.

Francúzska herečka Lea Seydouxová a britský herec Daniel Craig počas fototermínu v rakúskom alpskom stredisku Sölden Foto: TASR/AP

James Bond je zrelý muž

Malú Mathilde má mať s doktorkou Madeleine Swann, ktorú vo filme predstavuje francúzska herečka Lea Seydoux, ktorá si zahrala aj v poslednej bondovke.

Denníku The Sun to potvrdili aj zdroje z filmového štábu: „Áno, je to pravda. Bond je otec. Daniel chcel, aby táto bondovka fanúšikov čo najviac šokovala a pobavila zároveň. Daniel je starší, aj Bond dozrieva a pozerá sa na život očami otca. Ale ide tam o oveľa viac."