Walcott po operácii zmešká ligový reštart, čaká ho mesačná pauza

Skúsený anglický futbalista Theo Walcott bude chýbať Evertonu pri reštarte Premier League.

Theo Walcott — Foto: TASR/AP

Liverpool 10. júna (TASR) - Skúsený anglický futbalista Theo Walcott bude chýbať Evertonu pri reštarte Premier League. Tridsaťjedenročný útočník vynechá mestské derby s Liverpoolom (21. júna v Goodison Parku) po tom, čo v pondelok absolvoval operáciu v brušnej oblasti.

Podľa Sky Sports sa Walcott po návrate do spoločného tréningu s tímom sťažoval na bolesti a musel podstúpiť bližšie nešpecifikovaný operačný zákrok. Štyridsaťsedemnásobný anglický reprezentant bude teraz pod dohľadom klubových lekárov, do tréningového procesu by sa mal vrátiť do štyroch týždňov.

Walcott odštartoval profesionálnu kariéru v roku 2005 v drese Southamptonu. O rok neskôr prestúpil do londýnskeho Arsenalu, s ktorým dvakrát získal FA Cup (2015, 2017) a dvakrát vyhral FA Community Shield (2015 a 2017). Hráčom Evertonu je od roku 2018.