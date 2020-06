TASR

Zámorská MLS reštartuje sezónu turnajom na Floride

Zámorská futbalová MLS reštartuje sezónu od 8. júla viac ako mesiac trvajúcim turnajom na Floride.

Na ilustračnej snímke zo srbský futbalista Aleksandar Katai v drese LA Galaxy. — Foto: TASR/AP

New York 10. júna (TASR) - Zámorská futbalová MLS reštartuje sezónu od 8. júla viac ako mesiac trvajúcim turnajom na Floride. Tímy rozdelia do šiestich základných skupín, po ktorých bude nasledovať play off a víťaz podujatia získa miestenku do Ligy majstrov CONCACAF.

Profiligu, v ktorej pôsobia aj štyria slovenskí hráči Albert Rusnák (Real Salt Lake), Ján Greguš (Minnesota United), Matej Oravec (Philadelphia Union) a Boris Sekulič (Chicago Fire), prerušili 12. marca pre pandémiu koronavírusu. Kluby v novej sezóne stihli zatiaľ odohrať iba dve kolá.

Turnaj MLS je späť

Turnaj s názvom „MLS je späť“ odohrajú za prísnych bezpečnostných a hygienických predpisov v Disney Worlde v Orlande bez prítomnosti divákov. Všetkých 26 tímov rozdelia do šiestich skupín - päť bude mať štyroch a jedna šiestich účastníkov. Prvé dva tímy z každej z nich postúpia do osemfinále, doplnia ich štyri najlepšie mužstvá z tretích miest. Finále je na programe 11. augusta.

Hráči i členovia realizačných tímov budú uzavretí v rezorte a podrobia sa pravidelným testom na nový koronavírus. Tréningový proces môže na Floride odštartovať 24. júna. Zápasy zo skupín sa budú započítavať aj do tabuľky základnej časti MLS, ktorá by mala pokračovať už zápasmi v mestách jednotlivých účastníkov v zatiaľ nestanovenom termíne.