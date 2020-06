TASR

Chorvátsko by chcelo v júli vstúpiť do „čakárne na euro"

Ilustračné foto — Foto: pexels.com/fjaka, pixabay.com/analogicus

Záhreb 10. júna (TASR) - Najmladší člen Európskej únie (EÚ) Chorvátsko by v júli chcel vstúpiť do európskeho mechanizmu výmenných kurzov (ERM II), ktorý sa tiež nazýva čakárňou na euro.

Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič v liste európskym lídrom vlád a šéfke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej požiadal o podporu vstupu krajiny do ERM II, uviedli chorvátske médiá.

„Je v záujme Chorvátska, aby bezodkladne spustilo proces prijímania eura," zdôraznil v liste Plenkovič. Dodal, že cieľom je vstup do ERM II ešte v júli, o čo Chorvátsko oficiálne požiadalo v júli 2019.

Plenkovič poukázal na to, že Chorvátsko už začiatkom mája splnilo všetky podmienky a povinnosti na vstup do ERM II. Dodatočným potvrdením pripravenosti krajiny pre vstup do ERM II je podľa neho to, že všetkých päť najväčších chorvátskych bánk splnilo požiadavky kapitálovej primeranosti a prešli záťažovými testmi Európskej centrálnej banky (ECB).

Podľa výsledku rozsiahleho testovania, ktoré bolo zverejnené minulý týždeň, žiadna z hodnotených bánk nemá problémy s nedostatkom kapitálu. Na záťažových testoch sa zúčastnili Zagrebačka banka (ZABA), Privredna banka Zagreb (PBZ), Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska a Hrvatska poštanska banka (HPB).

Mena krajiny, ktorá chce vstúpiť do eurozóny, musí stráviť v ERM II minimálne dva roky. To znamená, že ak Chorvátsko vstúpi do ERM II v júli, euro by mohlo prijať najskôr v roku 2023.