Psychologička: Deti prepájajú realitu s tým, čo zažívajú v hrách a trpia strachom. Ako rodič musíte urobiť toto

Internet prináša deťom lákavý svet nekonečných možností. Je však aj miesto rôznych nástrah. V prípade dobrého používania z neho dokážeme dostať to najlepšie.

BRATISLAVA 16. júna – Deti sa čoraz častejšie „prepínajú“ do online sveta. Veľakrát stačí len jeden klik na odštartovanie detskej fantázie, zvedavosti aj tvorivosti. Tento veľký tok informácií sa dotýka nielen edukačných, ale najmä voľnočasových aktivít.

Online svet má však aj svoju odvrátenejšiu tvár, keď sa za určitých podmienkach dokáže v deťoch hromadiť úzkosť, strach, ale aj podráždenie.

Viac o tom, ako pomôcť nielen deťom v online priestore, ale aj o tom, ako sa pozerať na takýto svet ich očami, nám porozprávala skúsená psychologička Mária Tóthová Šimčáková, odborná garantka programu Deti na nete, ktorá sa aj touto problematikou zaoberá. Všetky jej postrehy si môžete pozrieť aj vo videu.

Keď sa nemôže online pripojiť, kričí a hádže po mne veci

Online svet môže okrem edukačnej a zábavnej formy vyvolať v deťoch stratu kontroly, ktorá môže vyústiť až do samotného afektu, lebo dieťa naraz nedostalo to, čo si želalo. Podľa slov psychologičky je takéto správanie pomerne bežné u mladších detí. Venovať tomuto javu pozornosť treba najmä u detí, ktoré dávno prekročili túto vekovú hranicu.

„Môj syn si dohaduje s kamarátmi hranie hier alebo četovanie. A keď sa naozaj nemôže pripojiť, tak u neho vzniká veľká zlosť. Kričí, hádže po mne veci, je naozaj veľmi rozrušený,“ s takouto problematikou sa na odborníčku obrátila istá rodina.

Podľa slov psychologičky je takýto afekt akceptovateľný pre deti do veku troch rokov a zároveň dodáva, že „určite to nie je adekvátne, keď to urobí dieťa, ktoré má desať, dvanásť rokov“.

Pomôže plánovanie a konkrétne otázky

Ako teda dieťaťu pomôcť? Čomu sa naopak vyvarovať? Poznáme odpoveď. Vždy je potrebné myslieť na systém, vďaka ktorému si všetci členovia (vrátane detí) naplánujú svoj online priestor.

„Deti sa potrebujú učiť, rodičia pracovať, k tomu oddychujeme aj pri využívaní online priestoru. Deti sa chcú hrať hry, zabávať sa, četovať s kamarátmi. Rodičia si možno zase chcú pozrieť nejaký film, alebo sa venovať iným online aktivitám. Predstavme si, že toto všetko treba naplánovať,“ zhrnula psychologička.

Plánovanie je podľa jej slov skutočne nevyhnutné. „Najlepšie je, keď zvolíme taktiku plánovania. Dohodneme sa, kto a kedy má vyhradený čas na online aktivity. A to najmä v prípade, ak máme doma niekoľko detí.“

Deti si podľa jej slov majú dohodnúť podmienky medzi sebou a vytvoriť si prípadne časové rozmedzie. Teda, kedy sa budú venovať učeniu, kedy sa budú venovať zábave, aby mali presne stanovený čas na učenie aj zábavu.

Príkaz, aby bolo dieťa pokojné, môže celú situáciu ešte zhoršiť

Je omylom predpokladať, že dieťa sa upokojí v prípade, keď mu to prikážeme. Čo teda urobiť, ak sa dieťa začne správať neprimerane?

„Nepomôže, keď dieťaťu povieme, aby sa upokojilo, to väčšinou len zvýši napätie. Skúste ho vypočuť bez prerušenia a položiť mu konkrétne kontrolné otázky. Napríklad prečo je to pre teba dôležité, prečo to musí byť práve teraz, vieš si predstaviť, že by si to zariadil inak?“ myslí si skúsená psychologička, ktorá je odbornou garantkou detinanete.sk.

Dodržme to, ako sme sa dohodli

Dôležitým krokom, ako urobiť bodku za neprimeraným správaním dieťaťa, je dodržanie sľubov pri samotnej dohode.

„To musí byť skutočne kompromisné. Samozrejme, musíme sa snažiť, aby to riešenie dieťa prijalo a bolo ochotné sa tým riešením aj riadiť. To znamená, aby neurobilo opak toho, na čom sme sa s ním dohodli,“ tvrdí. Následne by si mal rodič overiť, či s tým riešením sú spokojné obe strany - ako rodič, tak aj dieťa. Dobré nápady môžu nájsť na stránke www.detinanete.sk.

Stránky, ako most medzi online svetom dieťaťa a rodiča

V online priestore je množstvo aplikácií a hier, ktoré rozvíjajú kreatívne myslenie, cit pre detail a zároveň hravou formou naučia našich školopovinných niečo nové.

Mnohé výučbové hry ponúka aj Google Play, pričom medzi obľúbené hry deti aj dospelých patrí aj Minecraft, kde si účastníci stavajú vlastné virtuálne svety.

Je trestanie vhodné?

Psychologička radí aj v otázke trestov, ak dieťa nechce opustiť online svet. „Trest nepomáha a nemotivuje k tomu, aby dieťa napravilo svoje správanie. Často ho chceme potrestať práve tým, že mu odnímame nejakú výsadu. Napríklad, že mu zakážeme online hry, to môže dieťaťu pomôcť v tom, že si uvedomí, že prišlo o nejakú svoju výsadu.“

Na druhej strane, podľa jej slov je vhodnejšie za každé neprimerané správanie, za každé vykrikovanie a nevhodnú reakciu, ubrať dieťaťu radšej nejaký čas z toho, ktoré má vyhradené na hranie hier. „Dieťa to často oveľa viac akoby zabolí, ako keď mu hry nedovolíme vôbec,“ prezradila psychologička Tóthová Šimčáková.

Aby bol internet bezpečný

